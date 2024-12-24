金門污泥處理飄臭味引民怨 停機研議改善措施

金門榮湖水資源回收中心110年啟用污泥乾燥設備，因作業時排放臭味遭投訴，111年停機增設除臭設備，但民眾認為無顯著改善，自來水廠將停機檢視設備狀況，再研議改善措施。

金門縣榮湖水資源回收中心污泥乾燥設備在民國110年1月啟用，收集全金門污水處理產生的污泥，高溫乾燥後送至台灣；金門縣金沙鎮浯坑居民鄭種安住家距離乾燥場約150公尺，是距離水資源回收中心最近的住家。

鄭種安今天接受中央社記者採訪表示，污泥乾燥設備運作後會飄出臭味，「不在場的人很難體會那個臭味，我的家人都不敢住這裡」，他說，過去曾有環保局、主管機關自來水廠、民意代表等到場會勘協調，後來決定停機並改善臭味問題。

鄭種安說，改善工程完工後，臭味沒有顯著改善，只要風向朝向住家，臭味仍然很嚴重；因水資源回收中心附近也是通往觀光景點民俗文化村、獅山砲陣地的道路，鄭種安表示，最終目標是希望乾燥設備處理場所能遷移到其他地方。

金門縣自來水廠表示，民眾投訴前進行異味汙染物質檢測，在NIEA A201.14A檢測方法下，測值最高到977ppm（百萬分之一），在排放標準1000ppm邊緣，經民眾投訴後，111年設備停機並增設3座「洗滌塔」，工程在去年6月完工，會將污泥高溫乾燥處理後產生的廢氣進行酸洗、鹼洗，最後經過漂白水才排出。

自來水廠表示，增設洗滌塔後再檢測，測值約在18到23ppm之間；因民眾仍認為有臭味，將先停機檢視設備狀況，並再研議改善措施，例如將廠房隔間封閉更為確實，以及將洗滌塔排放廢氣再接管，引導至其他方向排放等。