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影／超應景！高雄8處小綠人號誌出現耶誕老人 民眾喊驚喜

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市交通局也在中山路與五福路口，和鄰近中央公園的新崛江商圈等8處小綠人上加裝LED資訊顯示看板，畫面除了有耶誕應景的耶誕老公公，還有提醒字樣。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局也在中山路與五福路口，和鄰近中央公園的新崛江商圈等8處小綠人上加裝LED資訊顯示看板，畫面除了有耶誕應景的耶誕老公公，還有提醒字樣。圖／高雄市交通局提供

2024高雄聖誕生活節今年在中央公園擴大規模舉辦，累積大批人潮、交通紊亂，高雄市交通局為此在中山路、五福路口，和鄰近中央公園的新崛江商圈等8處小綠人號誌加裝LED資訊顯示看板，畫面除有應景的耶誕老公公，還顯示字樣提醒民眾「過馬路不滑手機」、「搭公共運輸Go Party超頂」、「安全回家、禮物到家」。

今年高雄聖誕生活節除了有超大耶誕樹、耶誕市集與歌手歡唱，宛如一場大型Party之外，不少民眾也注意到中央公園附近的行人專用號誌也出現耶誕老公公的身影，不只有耶誕老人從輕軌下車的畫面，LED顯示板上還顯示「過馬路不滑手機遠離危險」等提醒字樣，讓民眾直呼驚喜、有趣，笑說高雄最近「真的超耶誕」。

交通局長張淑娟表示，今年初黃色小鴨重磅回歸高雄，小鴨也驚喜現身在行人專用號誌，許多民眾都直呼「超療癒」、「整個城市都是黃色小鴨」，獲得民眾好評，而今年高雄今年則吹起濃濃耶誕風，改由耶誕老公公驚喜現身行人專用號誌，並向民眾宣導過馬路注意安全、多搭乘公共運輸，民眾過馬路就可以看到這個耶誕小彩蛋。

交通局也提醒民眾，中央公園周邊停車空間有限，為避免人潮車潮壅塞，請市民朋友多多利用搭乘捷運、公共運輸交通工具或步行前往；搭乘捷運至中央公園站1、2、3號出口即可抵達活動會場。相關交通管制及疏運措施於活動當日將視人潮狀況彈性調整並依現場執行措施為主，請用路人務必配合現場員警指揮。

公公 老公

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