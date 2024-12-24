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2025年元旦衛武營維也納愛樂戶外轉播 羅大佑重現經典歌

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
享譽全球的維也納愛樂。圖／衛武營提供
享譽全球的維也納愛樂。圖／衛武營提供

衛武營國家藝術文化中心2025年元旦將有2場盛大音樂會，連續17年衛武營戶外劇場「維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播」，由義大利指揮大師里卡多．慕提（Riccardo MUTI）第7度受邀擔綱指揮，同日還有華語流行樂教父羅大佑個人音樂會。

「維也納愛樂新年音樂會」1939年開始舉辦，2025年是第85次舉行，為營造新年歡欣和希望的氛圍，絕大多數曲目出自史特勞斯家族的舞曲，之後才少量加入其他作曲家的作品，明年也是小約翰．史特勞斯誕生200週年，音樂會將演出多首其所作曲目。

另將加入奧地利作曲家小約瑟夫．黑爾梅斯伯格（Joseph HELLMESBERGER Jr. ）的「快樂兄弟進行曲」選自「紫羅蘭姑娘」，以及首次演出女性作曲家康斯坦茲．蓋格（Constanze GEIGER）的「費迪南德斯圓舞曲」。

指揮家慕提1971年薩爾茲堡音樂節起，開啟和維也納愛樂的長期合作至今，登台指揮該團超過500次，2011年成為該團榮譽團員。慕提自1993年首度指揮維也納愛樂新年音樂會，最近一次、也是第6次指揮在2021年。

衛武營全球唯一戶外現場直播前，下午4時有暖場音樂會，由跨界樂團「漩指Music」演出，5位成員以琵琶、電吉他、電貝斯、爵士鼓、電大提琴等樂器，建構出漩指獨特音樂風格，下午6時愛樂音樂會轉播正式開始，民眾皆可自由入場，自備坐墊席地而坐。

晚間羅大佑將在個人音樂會演唱多首膾炙人口的經典歌曲，此次回到音樂人生的啟蒙地港都高雄，打破流行樂演唱會形式，和16位器樂演奏家一同結合古典與流行，演出「之乎者也」、「火車」、「愛人同志」等多首劃時代創作；主辦單位表示，此場次演出門票已售罄。

元旦當日，衛武營下午3時起也將在榕樹廣場南側舉辦「忘憂是吉 2025新年限定市集」，更多節目訊息可至衛武營官網查詢。

享譽全球的維也納愛樂新年音樂會，2025年元旦當天下午6時在衛武營戶外劇場進行直播。圖／衛武營提供
享譽全球的維也納愛樂新年音樂會，2025年元旦當天下午6時在衛武營戶外劇場進行直播。圖／衛武營提供
維也納愛樂新年音樂會-全球衛星直播2025年元旦下午6時在衛武營登場。圖／衛武營提供
維也納愛樂新年音樂會-全球衛星直播2025年元旦下午6時在衛武營登場。圖／衛武營提供
羅大佑。圖／衛武營提供
羅大佑。圖／衛武營提供
義大利指揮家慕提（Riccardo Muti）。圖／衛武營提供
義大利指揮家慕提（Riccardo Muti）。圖／衛武營提供

衛武營 音樂會

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