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高雄行人專用號誌 出現耶誕老公公身影

中央社／ 高雄24日電

「2024高雄聖誕生活節」今年擴大規模在中央公園舉辦，除了超大耶誕樹、還有市集與歌手歡唱，有民眾發現中央公園附近行人專用號誌有耶誕老公公的身影，讓民眾直呼驚喜、有趣。

「2024高雄聖誕生活節」現場除有耶誕樹主燈「森之樹」與9大燈區，還有超過180攤的耶誕市集，匯集商圈夜市、攤商，吸引大批人潮造訪。

高雄市交通局也在中山路與五福路口，及鄰近中央公園的新崛江商圈等8處小綠人上加裝LED資訊顯示看板，畫面除了有應景的耶誕老公公，還有「過馬路不滑手機遠離危險」、「搭公共運輸Go Party超頂」等標語。

交通局長張淑娟說，今年黃色小鴨回歸高雄，小鴨也驚喜現身在行人專用號誌，今年高雄吹起濃濃耶誕風，改由耶誕老公公現身行人專用號誌，並向民眾宣導過馬路注意安全、多搭乘公共運輸，民眾過馬路就可以看到這個耶誕小彩蛋。

交通局也提醒民眾，中央公園周邊停車空間有限，可多搭乘捷運、公共運輸交通工具或步行前往；搭乘捷運至中央公園站1、2、3號出口即可抵達活動會場。相關交通管制及疏運措施，將視人潮狀況彈性調整並依現場執行為主。

公公 老公

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