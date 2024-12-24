高雄行人專用號誌 出現耶誕老公公身影
「2024高雄聖誕生活節」今年擴大規模在中央公園舉辦，除了超大耶誕樹、還有市集與歌手歡唱，有民眾發現中央公園附近行人專用號誌有耶誕老公公的身影，讓民眾直呼驚喜、有趣。
「2024高雄聖誕生活節」現場除有耶誕樹主燈「森之樹」與9大燈區，還有超過180攤的耶誕市集，匯集商圈夜市、攤商，吸引大批人潮造訪。
高雄市交通局也在中山路與五福路口，及鄰近中央公園的新崛江商圈等8處小綠人上加裝LED資訊顯示看板，畫面除了有應景的耶誕老公公，還有「過馬路不滑手機遠離危險」、「搭公共運輸Go Party超頂」等標語。
交通局長張淑娟說，今年黃色小鴨回歸高雄，小鴨也驚喜現身在行人專用號誌，今年高雄吹起濃濃耶誕風，改由耶誕老公公現身行人專用號誌，並向民眾宣導過馬路注意安全、多搭乘公共運輸，民眾過馬路就可以看到這個耶誕小彩蛋。
交通局也提醒民眾，中央公園周邊停車空間有限，可多搭乘捷運、公共運輸交通工具或步行前往；搭乘捷運至中央公園站1、2、3號出口即可抵達活動會場。相關交通管制及疏運措施，將視人潮狀況彈性調整並依現場執行為主。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言