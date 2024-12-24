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不只藍委凍結高雄輕軌預算 綠委也遭起底凍結捷運預算

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄輕軌。聯合報系資料照片／記者王勇超攝影
高雄輕軌。聯合報系資料照片／記者王勇超攝影

國民黨提案凍結高雄輕軌預算，引發親綠粉專批評藍白聯手打壓南部、阻礙高雄建設。議員邱于軒說，立委許智傑和李昆澤也曾經提案企圖凍結捷運黃線和小港林園線部分經費，被揭露後才改口「已撤案是議事手段」，難道民進黨凍結是議事手段，國民黨凍結就是阻礙發展，未免太雙標。

昨日立法院交通委員會審查預算，國民黨不分區立委林倩綺提案指出，2024年1至8月，高雄輕軌共發生21起交通事故，要求凍結6854萬元高雄輕軌預算，3個月內提報告後予以解凍。

邱于軒發文指出，3個月凍結期是委員要求交通部針對高雄輕軌的交通安全做全方位的規畫和檢討，提出方案，檢討改進，落實立委對交通安全的監督責任，難道高雄市民的安全不值得守護？

邱于軒也批評，輕軌已經蓋好了，是要怎麼擋？付給廠商的尾款，除了中央補助還有議會的配合款，高市府114年的總預算包含輕軌配合款都還沒過，是要怎麼給錢，廠商是來請尾款了嗎？粉專還造謠國民黨阻擋買新列車的錢，這筆經費是「高雄輕軌建設計畫土木施工及機電工程」尾款，關買車什麼事？

此外，許智傑、李昆澤也遭「Care 高雄」粉專點名曾提案要凍結捷運黃線和小港林園線部分經費的提案。提案人許智傑回應說，全部都撤案了，1塊錢都沒有動，他們的重點是要行政部門報告進度，用最小的凍結金處理，以不影響進度又可以發揮立委監督的角色，「國民黨連這種議事手段都不懂嗎？」。

邱于軒說，民進黨的死亡邏輯是，國民黨凍結「已經蓋好」的高雄輕軌的工程尾款就是阻擋建設，欺負高雄，民進黨凍結興建中的黃線及小港林園線就是議事手段。

高市議員邱于軒說，立委許智傑和李昆澤也曾提案企圖凍結捷運黃線和小港林園線部分經費，難道民進黨凍結是議事手段，國民黨凍結就是阻礙發展。圖／取自「Care 高雄」粉專
高市議員邱于軒說，立委許智傑和李昆澤也曾提案企圖凍結捷運黃線和小港林園線部分經費，難道民進黨凍結是議事手段，國民黨凍結就是阻礙發展。圖／取自「Care 高雄」粉專

國民黨不分區立委 邱于軒 高雄輕軌

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