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衛武營直播維也納愛樂新年音樂會 慕提擔綱指揮

中央社／ 台北24日電

迎接2025年到來，衛武營國家藝術文化中心將連續17年在衛武營戶外草坪舉辦「維也納愛樂新年音樂會－全球衛星直播」，今年由義大利指揮大師慕提第7度受邀擔綱指揮。

維也納愛樂沒有常任指揮，只有客席指揮，在不同指揮風格下的樂團，保持著一貫特色，無論指揮是誰，維也納愛樂總能在不同指揮的巧思之下，繼續發出燦爛高貴的黃金之聲。

維也納愛樂180餘年的歷史中，有一些持續堅守的代代相傳，包括只有維也納國立歌劇院管弦樂團的成員才能加入維也納愛樂，且要滿3年「等候期」，才能成為正式成員。嚴格的入團機制和維也納國立歌劇院管弦樂團的關係，也是造就維也納愛樂樂團獨一無二、充滿歌唱性的華美黃金之聲的奧秘之一。

維也納愛樂新年音樂會從1939年開始舉辦，2025年將是第85次舉行，為營造新年歡欣和希望的氛圍，絕大多數曲目出自史特勞斯家族的舞曲，之後才少量加入其他作曲家的作品。

2025年也是小約翰．史特勞斯誕生200週年，這場音樂會維也納愛樂除了演奏多首史特勞斯的樂曲之外，也將加入奧地利作曲家小約瑟夫．黑爾梅斯伯格的「快樂兄弟進行曲」，以及首次加入女性作曲家康斯坦茲．蓋格的「費迪南德斯圓舞曲」。

慕提（Riccardo Muti）從1971年的薩爾茲堡音樂節起，開啟和維也納愛樂的長期合作至今，登台指揮該團超過500次，2011年成為該團榮譽團員。慕提自1993年首度指揮維也納愛樂新年音樂會，最近一次也是第6次指揮於2021年。

衛武營戶外草坪舉辦的「維也納愛樂新年音樂會－全球衛星直播」將於2025年1月1日下午6時直播，由大提琴家張正傑以及柯念萱擔任主持人。

維也納 音樂會

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