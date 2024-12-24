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屏東落山風藝術季 沙灘大秀「渡風者」12/28登場

中央社／ 屏東縣24日電

屏東落山風藝術季進行中，今年沙灘大秀「渡風者」，首度推出4公尺高火焰巨人，變裝皇后「瘋家Haus of WIND」等團體參演，12月28日將在海口港沙灘震撼登場。

屏東縣傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，海天為幕、沙灘為舞台，是落山風藝術季經典特色，也是重頭戲之一，落山風藝術季運用海景沙灘，作最天然的舞台演出沉浸式大戲，推出以來佳評如潮，每年都深受民眾期待。

傳播處新聞稿表示，今年節目「渡風者」再度邀請到金氏世界紀錄保持人、同時也是榮獲本年度十大傑出青年的劍舞藝術家蔡宏毅編導演，帶來他獨創驚艷國際的精湛劍舞「行雲流劍」，製作團隊推陳出新，創作4公尺高火焰巨人，將在落山風藝術季首度亮相，火巨人漫步沙灘揭開序幕，在黑夜裡、風聲中，融入在地文化的高空特技、火舞、音樂震撼演出。

傳播處指出，「渡風者」今年還迎來國際重量級變裝皇后「瘋家Haus of WIND」首次參演，絢麗表演也將是全場高潮焦點。此外，即將成真火舞團、太極男神孫家閎的火焰太極、屏東「日系築夢一輪車俱樂部」等多元團隊參演，還有紙風車劇團帶著黑面琵鷺，伴隨屏東的風與靈渡海歸來，與可愛小丑魚、烏賊及鯨魚等海洋生物與現場觀眾互動，演出深海魚劇場。

傳播處提及，這場大戲必須克服恆春半島特有強勁落山風，展現炫麗火焰視覺聲光效果，難得一見只演出1場，且為免費觀看。表演12月28日下午4時30分於海口港沙灘海岸邊登場，傍晚5時舞台區正式拉開序幕，民眾可提早入場。

落山風藝術季展至明年3月2日，今年共有5個展區，由國內外19組藝術團隊創作，活動詳情可至屏東縣政府官網、2024落山風藝術季官網或傳播處臉書查詢。

屏東縣政府 沙灘 舞台

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