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屏東東片村「養土」 獲認證低碳永續村里銀級特優

中央社／ 台北24日電

屏東縣東片村因長期養豬廢水污染等問題，因此積極推動沼渣沼液再利用來「養土」，改善土壤與水質，另外與民間團體合作設置公民光電廠，獲環境部認證為低碳永續村里銀級特優。

環境部今天舉辦「低碳永續家園村里多元競賽活動」頒獎典禮。經過分區分組評選後，分為銀級組與銅級組，每組評選出特優2名、優等3名及佳作10名，另有推薦入圍獎數名。

本屆獲選銀級組的特優村里之一的屏東縣內埔鄉東片村，社區發展協會計畫主持人黃日禓告訴中央社記者，現在正在推的就是土壤倡議，減少化學肥料、減少農藥，利用沼液等方式「養土」，不能讓土壤壞死；從食農教育連結到氣候變遷、社區韌性，現在整個社區已經是一個生態博物館。

黃日禓進一步提到，社區內有多種水果，蓮霧、芭樂、紅龍果、香蕉等，以他自己所種植的蓮霧為例，今年一顆最重可達10兩重，所以土壤的肥力很重要，吃到的東西才是健康的。

黃日禓說，最初推動沼液再利用時，也是先讓社區民眾知道已經有成功案例，接著他也以自己的果園實測，並出示土壤檢測數字，讓大家安心，才能讓更多人有加入的意願。

此外，東片村也與荒野保護協會合作設置公民光電廠。黃日禓說，目前主要都是屋頂型，包含住家、畜牧戶的屋頂，發電躉售給台電；若真的有災害發生，社區也能有自己的能源，強化社區韌性。

環境部長彭啓明致詞時表示，村里永續是由下而上的力量，因為氣候變遷衝擊是從地方開始；環保行動要靠大家支持，每一個在前線的環保尖兵，就是推廣、往外擴散的夥伴。

環境部透過村里與社區打造宜居環境、實踐低碳生活、強化地方韌性，從生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活和永續經營等六大面向為發展核心，鼓勵村里響應低碳行動；目前全台已有1570個村里取得環境部的低碳永續家園評等認證，包含142個銀級村里及1428個銅級村里。

低碳 永續 環境部

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