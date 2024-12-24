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影／耶誕節將至 屏東海生館海中耶誕花圈魚兒搶食
耶誕節將至，屏東海生館也在館內許多地方增添耶誕氛圍，除了幫各種海洋生物模型戴上耶誕帽、布置耶誕樹外，也在珊瑚王國館中的海洋生物特製耶誕花圈，吸引魚兒悠游其中；另外仙后水母酷似雪花的身形，仿佛降落海中的雪精靈。
為了餌料豐富化及補充海洋生物營養，海生館為常會在展缸內放置高麗菜或其他蔬菜讓魚兒享用，今年搭配耶誕節，珊瑚王國館特別為藻食性珊瑚礁魚類準備特製的聖誕花圈，為魚兒們加菜外也更添耶誕風情。
飼育員將海棕梠、石蓴，及紅紫色的紅珊瑚藻等魚兒喜愛的各樣食材，固定在圓環上製作成海中花圈，放入展缸中；魚兒很快被吸引圍繞在花圈旁，大快朵頤一番，悠游並品嘗耶誕花圈的獨特畫面，讓遊客拿著相機搶拍。
而在台灣水域館的仙后水母，因外型酷似雪花，像極了雪花在海中綻開。海生館表示，仙后水母生存於熱帶海域，觸手有許多共生藻，需要曬太陽行光合作用，所以會棲息在陽光充足的淺海。
仙后水母大部分時間都附著於平台上，並持續開合傘蓋製造水流，麻痺並捕捉被引導至嘴巴附近的食物，一開一合之間，就像是一朵朵綻放的雪花，晶瑩剔透十分美麗，增添海洋中的耶誕風情。
除了耶誕裝飾外，海生館2023年底展出全台首座藍鯨骨骼標本，吸引許多遊客觀賞，今年底將於20公尺長的藍鯨骨骼吊掛展示下方新增全新展示，講述藍鯨更多故事，並設計與藍鯨通話、海底鯨落互動等小遊戲，讓遊客更認識藍鯨。
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