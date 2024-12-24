高雄輕軌「下車提醒鈕」僅設無障礙區 地方籲廣佈車廂
高雄輕軌列車由5節車廂組成，雖然每站皆停靠，但車門需由民眾自主按鈕開啟，按鈕僅設置在車門處，造成不便，捷運局日前在第2、4節車內的輪椅無障礙區增設「下車提醒鈕」能提醒司機延後關門，但仍有許多長者認為其他區域也應設置，不然經常發生來不及走到門口；捷運局表示已評估增設有線、無線的旅客服務鈕。
目前高雄輕軌到站後，車門不會自動開啟，乘客需自行按壓車門按鈕開門上下車，車門採用雙扇式設計，同時設有障礙偵測裝置，如果夾到物體或無法關閉時，會使車輛無法開動，確保乘客安全，輪椅族能在下車時按壓輪椅區的「旅客下車提醒按鈕」，司機員會收到訊號並留意，輪椅族之後再按壓車門按鈕下車。
目前輕軌的下車提醒按鈕僅設置在第2、4節車廂內的輪椅無障礙區，其餘區域皆未設置，惟許多行動緩慢長者、攜帶幼童父母，或是一般民眾在擁擠車廂內，等輕軌停妥後，都無法及時到達車門下車；市議員陳慧文表示，「年長者從車廂遠處到車門需耗時45秒至1分鐘」，司機員若未主動發現，長者常常遭遺忘而無法順利下車。
陳慧文表示，延長下車鈴應涵蓋全部車廂，不僅針對無障礙區域，目前輕軌雖礙於內部線路配置限制，無法全面裝設按鈕，她建議使用「無線按鈕」設計。一名80歲老翁表示，平時拄拐杖坐在座位區，下車時常因步伐緩慢，都要靠他人幫忙提醒司機延後關門，否則根本來不及走到門口。
捷運局長吳嘉昌表示，輕軌目前已達到百分百無障礙空間，每站皆停，司機員都會主動檢視車廂下車情形，而下車按鈕部分因考量通電需求，線路安排會由原廠設計，捷運局考量長者行動緩慢，會督促廠商盡快改善，未來市府已計畫增購14輛輕軌列車，皆會增設下車提醒按鈕。
捷運局回應，輕軌列車在配備無障礙空間的車廂，皆已設置下車服務鈕，提供司機員在列車關門時適時延時，協助有需要旅客安全下車，為營造高齡友善乘車空間，市府已評估增設有線或是無線的旅客服務鈕，以協助有需要的高齡旅客。
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