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高雄市立大同醫院經營權易主 高醫大繳出最後一張成績單

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立大同醫院。本報資料照片
高雄市立大同醫院。本報資料照片

高雄市立大同醫院經營權易主，高醫大法人經營15年於今年底約滿，明年1月1日起由長庚法人接手運營。高醫大今天繳出最後一張成績單，在NHQA國家醫療品質獎中拿下1金、2銀、1銅、5標章，且是高市唯一獲得「區域級特優機構」醫院，表現亮眼。

高醫大即將從大同醫院「畢業」交出經營權，許多醫護人員嘆好感傷，今年大同在NHQA國家醫療品質獎拿到16項獎項，多少撫慰醫護的心。

大同醫院長郭昭宏今亦發表「畢業感言」表示，在這次的榮耀背後，感謝所有醫護同仁付出，正因大家專業用心與堅持，才讓大同醫院不斷發光發熱屢獲佳績。

郭昭宏指出，每位同仁都是高醫體系最寶貴資產，這份成就是大家共同用心努力結果，隨著大同醫院即將面臨經營體制的調整，高醫體系深知這是邁向新篇章重要契機。

在這轉折關鍵之際，高醫將秉持初心，持續深化全人照護與推動醫療創新，將每份肯定化為前行的動力，攜手開創醫療服務新里程碑。

郭昭宏強調，始終堅持「需求在哪裡，高醫就在那裡」核心理念，未來亦將順應時代脈動與階段性發展，承擔更多責任與使命，為全民健康福祉與醫療進步不懈努力，共同為打造「健康台灣」齊心努力。

大同醫院2023年被評選「Newsweek全球最佳醫院」是全台唯一進榜的區域級市立醫院，今年再度繳出漂亮成績單，在全人照護、醫療創新及社區服務等領域發揮影響力，從硬體設施升級到專業人才精進，推動多學科協作，將診療、康復與心理支持整合為全方位的溫暖服務，真正做到以病人需求為中心，獲得肯定。

醫學創新方面，導入人工智慧與大數據分析，開發個人化治療方案提升醫療效率，並透過智慧醫療平台建設，優化患者體驗，成為醫療數位轉型典範。

獲金獎的大同福樂學堂日照中心，聚焦減少失智症長者走失風險，以預應式風險管理方法為核心，通過全面訓練、家屬聯繫、資訊整合及走失演練，實現失智症長者走失案例降至零的目標，家屬滿意度提升至100%，並締造630天無走失紀錄佳績。

同時，藥學科智慧化創新管理亦屢獲殊榮，導入智能藥櫃與電子紙應用，顯著降低調劑錯誤率並提升工作效率，成為國內用藥安全與品質管理的標竿。

此外，大同醫院與緯創合作開發Health365 APP，融合智能健康管理與環保永續理念，不僅鼓勵員工維持健康生活，還積極響應國際永續發展目標（SDGs），為職場打造智慧化、低碳化健康新生活。

高雄市立大同醫院今年在NHQA國家醫療品質獎中，拿下16項獎項，成為高市唯一獲得「區域級特優機構」的醫院。記者郭韋綺／翻攝
高雄市立大同醫院今年在NHQA國家醫療品質獎中，拿下16項獎項，成為高市唯一獲得「區域級特優機構」的醫院。記者郭韋綺／翻攝

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