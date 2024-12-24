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眾星助攻「高雄聖誕生活節」 湧人潮買氣旺

中央社／ 高雄24日電

「2024高雄聖誕生活節」結合光環境、市集、音樂表演以及日本B-1美食市集，20日到23日歌手艾怡良、魏如萱、鄭宜農以及樂團美秀集團等助攻，吸引逾36萬人齊聚中央公園。

高雄市經發局今天透過新聞稿表示，今年耶誕活動擴大舉辦，人潮帶動商圈夜市、攤商市集，總營業額破千萬。活動期間中央公園、新崛江、六合夜市等周遭商圈夜市店家業績成長1倍以上。

大高雄觀光商圈總會理事長王文雄表示，高市府連續2年舉辦「聖誕生活節」活動，除了推廣商圈特色外，也藉由活動讓更多人品嚐到知名店家名產，今年向商圈招募攤位時，共有28個商圈加入。這幾天人潮和買氣實在太旺，許多攤商加倍備料仍快速完售。

新堀江商圈飾品店表示，活動期間人潮及買氣至少提高5成，「新堀江商圈已經很久沒有這樣的人潮了」；當地服飾店也表示，這1個月來，買氣暴增，人潮至少比平常多增加1倍，也增加營業銷售額，希望未來可以透過活動持續帶動新堀江人潮。

高雄中央公園英迪格酒店總監蘇振威表示，4天活動期間為商圈及周邊店家帶來經濟效益與往日榮景，「森之樹」耶誕燈飾啟用後，也明顯帶動整體住房率提升，達成日日滿房的好成績。

經發局說明，活動持續至本週末，中央公園內今天將有高雄基督教福音聯盟舉辦「百年好市聖誕傳愛」嘉年華；27日至29日市府加碼推出「聖誕市集PLUS創意活動」，將有兒童瑜珈、泡泡遊戲等親子活動。

六合夜市 攤商 英迪格酒店

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