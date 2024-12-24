屏東敬老卡、博愛卡開放各鄉鎮臨櫃製卡、現場取卡
為方便屏東縣長者及身障者申請社福卡，屏東縣政府從2025年1月1日起，針對二次以上申（補）辦的民眾亦可至各鄉鎮市公所就近申辦，現場領卡無須等待。
屏東縣政府社會處指出，為讓長者與身心障礙者使用社福卡時更加便捷並鼓勵社會參與意願，2023年全面提高補助點數至500點；今年開放全縣各鄉鎮臨櫃製卡及擴大補助範圍加入屏東市國民運動中心、租借騎乘YouBike2.0/2.0E、搭乘大福琉球航運及琉興航運前往小琉球遊玩。
屏東縣政府社會處表示，過去二次以上申辦社福卡的民眾，需先行到郵局劃撥繳費後再至公所申請，至少2周等待，對於有急需的民眾常造成不便，為提供長者與身心障礙者更貼心便利的服務，從2025年起，二次申辦流程全面升級！民眾若遺失、毀損或其他因素致需第二次以上申請，只要攜帶身分證件及照片到公所申辦，不限居住戶籍地鄉鎮，皆可於本縣跨鄉鎮辦理，繳交工本費110元，即可現場領卡，無須再等待。
社會處提醒，持卡人如發現社福卡遺失，請致電至一卡通客服中心07-7912000按9由專人辦理掛失服務後，再至屏東縣內各鄉鎮市公所進行二次補辦。另屏東縣政府便民服務整合申辦平台─線上二次申請，因系統作業修正，暫定2025年3月1日正式開放。如有相關申辦及使用問題，歡迎電洽屏東縣政府社會處08-7320415分機5396（敬老卡）；5342（博愛卡）或一卡通票證股份有限公司07-7912000諮詢。
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