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高雄打造5G專網 將建「主權AI」

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄市長陳其邁（中）、立法委員林岱樺（左二）在棧柒庫體驗首度登台的「聖家堂：永恆高第」走動式VR展。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（中）、立法委員林岱樺（左二）在棧柒庫體驗首度登台的「聖家堂：永恆高第」走動式VR展。記者王勇超／攝影

高雄市府攜手HTC在亞灣區打造「5G XR交匯樞紐」，建造超過5萬3000平方公尺戶外5G智慧專網場域。市長陳其邁說，近期將在此建立台灣第一個城市生成式主權AI，鴻海、中華電、宏達電等在亞灣區投資，高雄港將從出口香蕉，轉為出口智慧解決方案。

市長陳其邁、立委林岱樺昨體驗走動式VR及高雄遊港自駕車。經發局說，高雄亞灣區有豐富歷史文化，也是重要交通樞紐，這次建置科技智慧場域，結合富鴻網的核網技術及HTC 5G專網與XR邊緣運算技術，升級港區智慧觀光功能，更全面帶動智慧港口與智慧城市建設。

陳其邁說，「港濱一日生活圈」概念已成形，不僅是觀光與展示先進科技新熱點，更是推動高科技產業進駐與促進產業轉型的重要場域。引進HTC與全球創意團隊合作推出「聖家堂：永恆高第」VR展覽，結合藝術、科技與建築，為高雄打造數位文化體驗。

HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎說，HTC和高雄合作多年，見證亞灣高雄港棧庫區智慧啟航，HTC透過5G、XR及AI技術，推動5G專網於高雄港的創新應用，此次合作除提升港濱地區娛樂價值，為未來智慧港口與自動化應用的發展奠定基礎。

經發局表示，遊客可透過5G應用，體驗「聖家堂：永恆高第」走動式VR展覽、高雄遊港自駕車和5G行動AR導覽、定點AR導覽應用。

陳其邁 高雄港

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