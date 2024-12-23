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金門蔡厝蔡氏家廟修復落成 帶動文化交流與觀光

中央社／ 金門縣23日電
金門縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修復工程民國111年7月動土，工程針對屋頂裝飾及棟架修復，其中門廊綠釉筒瓦維持原貌，23日將舉行落成典禮。圖╱金門縣文化局提供
金門縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修復工程民國111年7月動土，工程針對屋頂裝飾及棟架修復，其中門廊綠釉筒瓦維持原貌，23日將舉行落成典禮。圖╱金門縣文化局提供

金門縣定古蹟「蔡厝蔡氏家廟」斥資逾千萬、耗時2年多修復完工，縣府今天舉行落成典禮。文化局表示，將成為金門重要觀光景點，為當地帶來更多文化交流機會與經濟效益。

金門縣文化局今天發布新聞稿指出，落成典禮結合有百年歷史源自蔡氏家族傳統的「蔡復一拭餅文化節」，居民與遊客齊聚參與拭餅製作與傳統儀式，體驗富有文化意義的民俗活動，並回顧蔡氏家族歷史，延續與發揚在地獨特文化。

文化局表示，蔡厝蔡氏家廟修復工程總預算為新台幣2610萬元，2022年7月舉行開工動土儀式，經歷2次設計變更，今年10月完工。修復工程團隊遵循「修舊如舊」原則，加固家廟結構並精細修復外觀、木雕、石雕等歷史遺物，確保完整保留家廟文化價值。

文化局指出，修復工程保護古蹟及致敬金門深厚歷史文化底蘊，為金門在文化資產保護方面樹立新標竿。修復後的家廟將成為金門縣重要歷史文化資產，並支持文化傳承和觀光發展。

文化局表示，蔡厝蔡氏家廟源於宋代，於晚明萬曆、天啟年間出了政壇與文壇的知名子弟蔡復一，他逝世後皇帝追諡兵部尚書，賜祭葬，謚號「清憲」，族人用來祭祀的「蔡復一畫像」，經學者專家證實是目前台灣、澎湖、金門、馬祖等地所見，年代最早且品秩位階極高的明代祖先畫像，並獲文化部指定為國家重要古物。蔡厝蔡氏家廟是蔡復一族人在金門唯一家廟，也是宗族人最大精神寄託。

文化局 金門

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