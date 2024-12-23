高市府攜手HTC 打造全台最大戶外5G XR體驗基地

高雄市政府攜手HTC在亞灣區打造「5G XR交匯樞紐」，建造全台最大、超過5萬3000平方公尺的戶外5G智慧專網場域。高雄市長陳其邁、立法委員林岱樺今天在現場體驗走動式VR及高雄遊港自駕車。陳其邁說，近期將在此建立台灣第1個城市生成式主權AI，也攜手鴻海、中華電、宏達電等在亞灣區投資，高雄港將從出口香蕉，轉變為出口智慧解決方案。

經發局說，高雄亞灣區擁有豐富歷史文化，也是重要交通樞紐，這次建置的科技智慧場域，結合富鴻網的核網技術及HTC 5G專網與XR邊緣運算技術，不僅升級港區智慧觀光功能，更全面帶動智慧港口與智慧城市建設。

HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎說，HTC和高雄合作多年，今天見證亞灣高雄港棧庫區智慧啟航，HTC透過5G、XR及AI技術，推動5G專網於高雄港的創新應用，此次合作除了進一步提升港濱地區的娛樂價值，還為未來智慧港口與自動化應用的發展奠定基礎。

陳其邁說，「港濱一日生活圈」的概念已成形，這裡不僅是觀光與展示先進科技的新熱點，更是推動高科技產業進駐與促進產業轉型的重要場域，這次引進HTC與全球創意團隊合作推出「聖家堂：永恆高第」VR展覽，結合藝術、科技與建築，為高雄打造數位文化體驗，未來市府將持續深化智慧港口及城市建設。