快訊

靜宜助理教授洗澡身亡…驚人背景「台大+斐陶斐」 才奪年度最佳論文

日產本田攜手宣布成立控股公司 三菱是否加入？明年1月給答案

新新併最後一哩路 新光金董座魏寶生給同仁內部信曝光

高市府攜手HTC 打造全台最大戶外5G XR體驗基地

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右一）、立法委員林岱樺（右二）體驗高雄遊港自駕車。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（右一）、立法委員林岱樺（右二）體驗高雄遊港自駕車。記者王勇超／攝影

高雄市政府攜手HTC在亞灣區打造「5G XR交匯樞紐」，建造全台最大、超過5萬3000平方公尺的戶外5G智慧專網場域。高雄市長陳其邁、立法委員林岱樺今天在現場體驗走動式VR及高雄遊港自駕車。陳其邁說，近期將在此建立台灣第1個城市生成式主權AI，也攜手鴻海、中華電、宏達電等在亞灣區投資，高雄港將從出口香蕉，轉變為出口智慧解決方案。

經發局說，高雄亞灣區擁有豐富歷史文化，也是重要交通樞紐，這次建置的科技智慧場域，結合富鴻網的核網技術及HTC 5G專網與XR邊緣運算技術，不僅升級港區智慧觀光功能，更全面帶動智慧港口與智慧城市建設。

HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎說，HTC和高雄合作多年，今天見證亞灣高雄港棧庫區智慧啟航，HTC透過5G、XR及AI技術，推動5G專網於高雄港的創新應用，此次合作除了進一步提升港濱地區的娛樂價值，還為未來智慧港口與自動化應用的發展奠定基礎。

陳其邁說，「港濱一日生活圈」的概念已成形，這裡不僅是觀光與展示先進科技的新熱點，更是推動高科技產業進駐與促進產業轉型的重要場域，這次引進HTC與全球創意團隊合作推出「聖家堂：永恆高第」VR展覽，結合藝術、科技與建築，為高雄打造數位文化體驗，未來市府將持續深化智慧港口及城市建設。

經發局說，遊客可透過5G應用，體驗「聖家堂：永恆高第」VR展覽、高雄遊港自駕車和5G行動AR導覽、定點AR導覽應用；市府將持續協助高雄港發展為5G AIoT創新基地，成為國內外企業與創新應用的熱點，吸引更多國內外企業與人才。

高雄亞灣「5G XR交匯樞紐」正式落成，市長陳其邁（左四）、立法委員林岱樺（左五）等人到場體驗自駕車等展示項目。記者王勇超／攝影
高雄亞灣「5G XR交匯樞紐」正式落成，市長陳其邁（左四）、立法委員林岱樺（左五）等人到場體驗自駕車等展示項目。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁、立法委員林岱樺在棧柒庫體驗首度登台的「聖家堂：永恆高第」走動式VR展。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁、立法委員林岱樺在棧柒庫體驗首度登台的「聖家堂：永恆高第」走動式VR展。記者王勇超／攝影
高雄亞灣「5G XR交匯樞紐」正式落成，市長陳其邁、立法委員林岱樺等人出席啟用儀式。記者王勇超／攝影
高雄亞灣「5G XR交匯樞紐」正式落成，市長陳其邁、立法委員林岱樺等人出席啟用儀式。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁、立法委員林岱樺在棧柒庫體驗首度登台的「聖家堂：永恆高第」走動式VR展。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁、立法委員林岱樺在棧柒庫體驗首度登台的「聖家堂：永恆高第」走動式VR展。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁在棧柒庫體驗首度登台的「聖家堂：永恆高第」走動式VR展。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁在棧柒庫體驗首度登台的「聖家堂：永恆高第」走動式VR展。記者王勇超／攝影

陳其邁 高雄港

延伸閱讀

影／陳其邁轟藍修財劃法蠻橫 柯志恩反諷「綠搞得大家都錯亂」

綠營不開心 柯志恩回嗆：陳其邁及8立委為何不提版本

影／陳其邁今生日但氣炸！怒嗆國民黨修法蠻橫、無法接受

吸引台積電擴大投資 陳其邁：機會給準備好的人

相關新聞

金門蔡厝蔡氏家廟修復落成 帶動文化交流與觀光

金門縣定古蹟「蔡厝蔡氏家廟」斥資逾千萬、耗時2年多修復完工，縣府今天舉行落成典禮。文化局表示，將成為金門重要觀光景點，為...

高市府攜手HTC 打造全台最大戶外5G XR體驗基地

高雄市政府攜手HTC在亞灣區打造「5G XR交匯樞紐」，建造全台最大、超過5萬3000平方公尺的戶外5G智慧專網場域。高...

屏東市大武營市地重劃區抵費地公開標售 底價6.5億餘元

屏東市大武營市地重劃區推出2標2筆抵費地標售，總面積為8129.81平方公尺（約為2459.27坪），合計總底價6.5億...

小琉球自由潛水熱門 鵬管處再推旗幟避免人船衝突

屏東離島小琉球自由潛水熱門，為保護潛水者及海上活動者安全，大鵬灣國家風景區管理處購置80支潛水旗幟，免費提供給自由潛水教...

今抽號次！屏縣新埤鄉長補選4人角逐 代表、前鄉長、村長、退休警

屏東縣新埤鄉長潘和源因案遭解職，屏東縣選委會展開補選作業，鄉長補選4人角逐，今舉行號次抽籤，抽籤結果，1號曾明輝、2號林...

星期評論／燈光秀博美名卻耗能源 高雄須精算

高雄流行音樂中心啟用3年多，珊瑚礁群主建築入夜粉色、藍色等燈光交織變化，成為高雄港灣絕美地景，但民代發現夜夜燈影浪漫，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。