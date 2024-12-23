快訊

中職／呂詠臻改披桃猿戰袍 味全發文「Thank You」龍迷不捨

罕見！40歲女懷雙胞胎 二寶相隔破百天出生「創紀錄」

佃農、新住民之子好強！會讀書又會打球 沒補習錄取台大會計系

高雄捷運岡山站高架段 全線新設隔音牆完工

中央社／ 高雄23日電
高雄捷運路線圖。圖／取自高市捷運局官網
高雄捷運路線圖。圖／取自高市捷運局官網

高雄捷運岡山站今年6月30日通車，為減少對周邊居民影響，捷運局修正原有隔音牆，全數更新金屬吸音鈑，於高架段全線增設隔音牆總長1130公尺，以降低捷運行駛產生的行車噪音

高雄市捷運工程局今天表示，岡山站工程原設計評估RK1沿線全線於營運時噪音與震動影響，針對噪音敏感點超過設計標準路段，已設置隔音牆290公尺。經台灣檢驗科技SGS檢測均能音量（Leq）均符合環境部管制環境音量標準。

為降低捷運對周遭環境及民眾生活影響，捷運局特別聘請海洋大學許榮均教授團隊到現場評估，並決定在岡山站沿線全線1130公尺皆設置隔音牆，持續優化捷運周邊環境。

捷運局表示，因應岡山站已開放通車行駛，隔音牆工程須採列車收班後0時到4時時段夜間施工，避免影響捷運正常營運；另外，為確保施工期間對周邊居民影響降至最低，原訂年底完成的隔音牆作業，提前於11月底完成。

岡山站通車營運促進當地公車、捷運及鐵路人潮匯集，活絡當地交通運輸，更帶動周邊經濟產業發展，音牆設置可減輕捷運車輛噪音干擾問題，提升居民生活品質。

噪音 岡山 高雄捷運

延伸閱讀

環境部推改裝排氣管認證 2025年正式上路

捷運汐止東湖線明年三月開工 市長侯友宜：「一車到底」往返基隆南港大稻埕

已測試！張惠妹大巨蛋開唱倒數 噪音「完全聽不見」

捷運汐止東湖線今簽約 明年三月開工 侯友宜要求3條捷運「一車到底」往返基隆南港大稻埕

相關新聞

高市府攜手HTC 打造全台最大戶外5G XR體驗基地

高雄市政府攜手HTC在亞灣區打造「5G XR交匯樞紐」，建造全台最大、超過5萬3000平方公尺的戶外5G智慧專網場域。高...

屏東市大武營市地重劃區抵費地公開標售 底價6.5億餘元

屏東市大武營市地重劃區推出2標2筆抵費地標售，總面積為8129.81平方公尺（約為2459.27坪），合計總底價6.5億...

小琉球自由潛水熱門 鵬管處再推旗幟避免人船衝突

屏東離島小琉球自由潛水熱門，為保護潛水者及海上活動者安全，大鵬灣國家風景區管理處購置80支潛水旗幟，免費提供給自由潛水教...

今抽號次！屏縣新埤鄉長補選4人角逐 代表、前鄉長、村長、退休警

屏東縣新埤鄉長潘和源因案遭解職，屏東縣選委會展開補選作業，鄉長補選4人角逐，今舉行號次抽籤，抽籤結果，1號曾明輝、2號林...

星期評論／燈光秀博美名卻耗能源 高雄須精算

高雄流行音樂中心啟用3年多，珊瑚礁群主建築入夜粉色、藍色等燈光交織變化，成為高雄港灣絕美地景，但民代發現夜夜燈影浪漫，1...

前鎮漁港船員會館開一半 旅館回歸中央

前鎮漁港為台灣3大遠洋漁業基地港之1，斥資近5億元興建船員會館，前副總統陳建仁形容是五星級會館，但3、4樓旅館招商3次乏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。