高雄捷運岡山站高架段 全線新設隔音牆完工

高雄捷運岡山站今年6月30日通車，為減少對周邊居民影響，捷運局修正原有隔音牆，全數更新金屬吸音鈑，於高架段全線增設隔音牆總長1130公尺，以降低捷運行駛產生的行車噪音。

高雄市捷運工程局今天表示，岡山站工程原設計評估RK1沿線全線於營運時噪音與震動影響，針對噪音敏感點超過設計標準路段，已設置隔音牆290公尺。經台灣檢驗科技SGS檢測均能音量（Leq）均符合環境部管制環境音量標準。

為降低捷運對周遭環境及民眾生活影響，捷運局特別聘請海洋大學許榮均教授團隊到現場評估，並決定在岡山站沿線全線1130公尺皆設置隔音牆，持續優化捷運周邊環境。

捷運局表示，因應岡山站已開放通車行駛，隔音牆工程須採列車收班後0時到4時時段夜間施工，避免影響捷運正常營運；另外，為確保施工期間對周邊居民影響降至最低，原訂年底完成的隔音牆作業，提前於11月底完成。

岡山站通車營運促進當地公車、捷運及鐵路人潮匯集，活絡當地交通運輸，更帶動周邊經濟產業發展，音牆設置可減輕捷運車輛噪音干擾問題，提升居民生活品質。