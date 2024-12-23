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屏東市大武營市地重劃區抵費地公開標售 底價6.5億餘元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市大武營市地重劃區抵費地（大武營段10地號）。圖／屏東縣政府提供
屏東市大武營市地重劃區抵費地（大武營段10地號）。圖／屏東縣政府提供

屏東市大武營市地重劃區推出2標2筆抵費地標售，總面積為8129.81平方公尺（約為2459.27坪），合計總底價6.5億餘元。標的位於重劃區優質住宅區（住三、住四），2025年1月21日開標，標售資訊可上縣府官網查詢。

屏東縣府地政處表示，屏東市大武營重劃區位於屏東市西南側，介於屏東車站及六塊厝車站之間，扼居屏東市重要門戶位置，毗鄰屏東榮民總醫院，區內提供8公頃大面積公園、停車場及開放空間，並緊鄰永大共融公園、武昌公園，公共設施完備，且原航空特戰指揮部的歷史建築業經縣府修護保存及活化再利用，生活機能相當優越，是屏東縣安居樂業指標性地區。

地政處表示，土地標售作業已在公告中，有意投標者請於2025年1月21日上午9點前，將投標相關文件以掛號郵遞方式寄至「屏東郵局第528號信箱」參與投標。

民眾可前往縣府北棟地政處重劃科索取招標文件及標單，或直接上網屏東縣政府網站地政處網站查詢下載列印，相關標售事宜歡迎洽詢本府地政處重劃科專線電話：08-7325884。

屏東市大武營市地重劃區示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東市大武營市地重劃區示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東市大武營市地重劃區抵費地（大武營段7地號）。圖／屏東縣政府提供
屏東市大武營市地重劃區抵費地（大武營段7地號）。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 網站 重劃區

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