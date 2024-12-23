今抽號次！屏縣新埤鄉長補選4人角逐 代表、前鄉長、村長、退休警
屏東縣新埤鄉長潘和源因案遭解職，屏東縣選委會展開補選作業，鄉長補選4人角逐，今舉行號次抽籤，抽籤結果，1號曾明輝、2號林愛玲、3號王永豐、4號潘良育。
1號67歲曾明輝，是現任鄉民代表，2018年曾參選鄉長落選；2號68歲林愛玲，曾任第14屆新埤鄉長，歷年新埤鄉長選舉幾乎無役不與，1998年起，包括2002、2005、2009、2014、2022年，都投入選戰，僅2002年當選，明年要投入補選。
3號52歲王永豐是現任箕湖村長，與鄉長潘和源有親戚關係；4號63歲潘良育是警察退休，與鄉長潘和源都來自同一村。
4人以無黨籍參選，但地方派系各有支持。今抽籤結束後，除林愛玲沒有車隊遊行，其他展開車隊遊行掃街。
屏東縣新埤鄉長補選投票日2025年1月11日，選舉人數初步約8200多人，投開票所有13處。
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