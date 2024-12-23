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英熙娃娃朝聖 首日11萬人次 不「方便」招怨

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄報導
愛河灣首日11萬人觀賞巨型英熙娃娃，但公廁不足，大排長龍。記者劉學聖／攝影
愛河灣首日11萬人觀賞巨型英熙娃娃，但公廁不足，大排長龍。記者劉學聖／攝影

行銷韓國魷魚遊戲影集的「英熙娃娃」已在愛河灣點燈亮相，展至明年1月5日，首日就吸引11萬人次朝聖，但高雄流行音樂中心廁所排隊超過30人，有人酸「上廁所也是一種遊戲考驗」。文化局說，下午請廠商進場增設流動廁所。

高雄被列入魷魚遊戲2全球宣傳城市之一，愛河灣打造高度13公尺的巨型英熙娃娃，與首爾、巴黎等國際城市同步串連。號稱全球最大的英熙娃娃21日晚間點燈，高市府舉辦粉紅派對，市長陳其邁呼應劇情，身著西裝化身「招募員」。

活動地點位在高雄流行音樂中心珊瑚礁群，爭睹英熙娃娃的人潮擠爆會場，高流公廁不敷使用，廁所外大排長龍，不少人見狀轉往附近便利商店，一樣大排長龍。

「現場很誇張，人超級多，卻沒有任何一間流動廁所！」市民抱怨主辦單位未做好配套措施，提醒想去朝聖的人上完廁所再過去，廁所和動線不佳，只能給零分。

除公廁不足，也有人說，活動有點雷聲大、雨點小，「招募員」前面都排近百人，為參加互動遊戲等太久。

高流表示，魷魚遊戲活動反應熱烈，人潮超出主辦單位預期，第一時間已於珊瑚礁區加開一組室內廁所供民眾使用，總共開放兩座洗手間，昨聯繫廠商增設流動廁所，晚間起提供民眾使用。

娃娃 廁所 珊瑚礁

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