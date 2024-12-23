前鎮漁港船員會館開一半 旅館回歸中央

前鎮漁港為台灣3大遠洋漁業基地港之1，斥資近5億元興建船員會館，前副總統陳建仁形容是五星級會館，但3、4樓旅館招商3次乏人問津，議員批淪為蚊子會館。高雄區漁會說，旅館不易經營，決議此部分回歸中央；漁業署表示，另行招商。

漁業署委託高雄區漁會經營船員會館，今年5月開幕過後，會館1樓及2樓陸續開放使用，1樓有超商及餐廳，公共空間是漁工集體健檢或義剪場所，但是3樓與4樓旅館區的64間套房至今未營運。

記者直擊，數十名外籍漁工在1樓公共空間列隊接受健康檢查。漁工說，常使用2樓淋浴間及祈禱室，旅館區未開放，但大家都感到好奇，也有入住意願。

高雄區漁會表示，原本要成立公司經營旅館，依漁會法及漁會出資或投資審核辦法，須由2個以上的漁會才能出資成立股份公司，加上本身缺乏櫃台、房務等專業旅館人才，因此今年10月理事會決議，船員會館3、4樓回歸漁業署。

漁業公司老闆說，願意自己花錢住旅館的漁工有限，即使房費由船公司負擔，房間數容不下每次返港時數千名漁工，若部分住旅館、部分住船上，恐因不公平釀爭端，漁業界普遍擔心船員會館的旅館會因為沒有客源，最後成為「蚊子館」。

議員黃彥毓表示，船員會館是政府的重要建設，旅館不應該被閒置。議員陳麗娜認為，中央政府興建前沒有考慮到後續旅館經營，只知道撒錢蓋硬體，導致開幕至今旅館仍無法營業，浪費公帑。

漁業署回應，船員會館以平價、非營利性服務船員，展現台灣支持、落實保障外籍船員權益福利的決心，目前2樓的淋浴間、遊戲區、無線網路均免費，受到外籍漁船員好評，3、4樓旅館部分，將與高雄區漁會結算租金，最快明年初重新招標廠商進駐經營。