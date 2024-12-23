星期評論／燈光秀博美名卻耗能源 高雄須精算

高雄流行音樂中心啟用3年多，珊瑚礁群主建築入夜粉色、藍色等燈光交織變化，成為高雄港灣絕美地景，但民代發現夜夜燈影浪漫，1年電費近2300萬元，加上系統維護更是所費不貲，在城市行銷與財政負擔間如何拿捏尺寸，當家者算盤須精打。

知名影集魷魚遊戲風靡全球，13公尺高的「英熙娃娃」現身高雄愛河灣，吸引逾11萬人朝聖，與英熙同框的高雄流行音樂中心順勢紅到國外。高流是南台灣音樂文化地標，每年約舉辦10至20場特殊燈光展演，短則3天，長則超過1周。從耶誕等節慶到世界棒球賽奪冠應援，在在吸引民眾目光。

炫麗燈景在視覺上深具感染力，世界各大都會莫不以燈光秀形型塑城市意象，像法國巴黎艾菲爾鐵塔1985年啟用燈光秀，塔上2萬盞燈泡每晚閃耀，博得「光之城」美名；澳洲雪梨燈光節多采燈光設計，每年吸引大批國際客，刺激旅遊經濟發展，上海浦東摩天大樓也以光雕展示現代化與經濟實力。

不過幾大都會都因巨大的能源消耗及碳足跡招致負評，美國拉斯維加斯賭城即因霓虹燈景與賭場燈光秀，蒙上「能源浪費之都」罵名。

高雄正在起飛，愛河灣成為城市魅力的展演場，但高流夜夜點燈型塑城市美學的代價，是1年高達2300萬元的電費，大量能源消耗也與全球推行的SDGs綠色永續、淨零碳排等目標相悖，議員諸公已提出警示，學者也建議自建綠電因應，以符合時勢所驅。

燈景活動能在短期內吸聚人潮，像耶誕、元宵等節慶都創造聚客效益，周邊商圈甚至因此「回春」，不過曲終人散後，人氣也迅速消退、回歸靜寂。

公部門投入的高額活動經費若未能發揮額外經濟效能，充其量每場燈光秀只是短暫的節日狂歡，熱鬧之後徒留下空洞的城市角落，無法成為地方經濟、文化與永續發展的助力，執政者須再細膩思量。