2024蜜柑站長耶誕公益路跑 逾2千粉絲到場分享愛心
「2024高捷蜜柑站長耶誕公益路跑」今天上午在時代大道登場，來自國內外逾2000名蜜柑粉絲到場同樂；高捷並將此屆賽事所有盈餘加碼後全數捐贈創世基金會，協助公益。
高雄捷運公司會後發布新聞稿指出，此次蜜柑站長主題路跑以「追著輕軌跑」為題發想，帶領跑者一覽輕軌C5夢時代站至C11真愛碼頭站區間沿線景點，吸引許多粉絲不遠千里參加。
呼應貓站長主題，蜜柑路跑除規劃有特色寵物路跑組，今年更與贊助商「貓狗大棧寵物百貨」加碼合作推出寵物主題樂園，內容有寵物奧運會、知識小學堂、風格拍照區、動物認養、30秒可愛連拍等主題活動，讓跑者帶著寵物開心同樂。
高雄捷運公司董事長楊岳崑致詞表示，感謝民眾喜愛及支持蜜柑站長，一起參加2024高捷蜜柑站長耶誕公益路跑，把對蜜柑的愛分享給社會上更多有需要的人。
楊岳崑並偕同蜜柑站長，一起把這屆賽事所有盈餘、加碼後全數捐贈創世基金會用於植物人安養服務，讓跑者在運動之餘也能做公益，擴大社會公益動能。
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