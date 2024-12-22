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高捷出狀況！車門開了「月台門沒開」 旅客按對講機求援未獲回應

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄捷運列車今天上午10時許，抵達凹子底站時列車門開啟，但外側的月台門仍處於關閉狀態。圖／讀者提供
高雄捷運列車今天上午10時許，抵達凹子底站時列車門開啟，但外側的月台門仍處於關閉狀態。圖／讀者提供

高雄捷運今天上午10時許，1班往岡山方向的列車在凹子底站出現車門對不上月台門狀況。旅客說，內車門開了，但月台門還沒開；有人按下緊急對講機求援，卻沒得到回應。高雄捷運公司說，故障列車已經行駛至端點站換車回廠檢修，造成旅客疑慮與不便，深感抱歉。

高雄捷運的旅客表示，今天上午10時許，高捷列車在抵達凹子底站時，列車門對不上月台門，整輛列車原地靜止後，列車門才開啟，但外側的月台門仍處於關閉狀態，同車廂的旅客按下緊急對講機試圖通報，但卻聯繫不上列車長。

旅客說，今天上午不只凹子底站，後驛站也發生同樣情況，讓人質疑是不是最近幾天高雄活動頻繁，需要疏散的人潮太多，高雄捷運的設備才會出現疑似故障的狀況。

高捷公司說，今天早上有1列車因行駛中頓挫感較重，因此由自動駕駛改為手動駕駛，部分車站在停站過程中，停車位置與標準停車位置略有差異，但仍在允許開門範圍內，因此司機員停站後需依照標準作業程序回報行控中心，確認誤差範圍在安全範圍內後，再手動開啟車門跟月台門。

高捷表示，在凹子底站因司機員採取手動開門，導致列車上的旅客感覺遲滯較久，部分旅客按下緊急對講機未獲回應，是因為司機員正在接其他旅客的對講機，以及與以及與行控中心對話。

高捷強調，旅客在列車上都安全無虞，各車站都有完成開門程序讓民眾上下車，但造成旅客疑慮與不便，高捷公司仍深感抱歉。後續該列車行駛至端點站後，已經換車回廠檢修。

高雄捷運列車今天上午10時許，抵達凹子底站時列車門開啟，但外側的月台門仍處於關閉狀態，乘客按下緊急對講機求援。圖／讀者提供
高雄捷運列車今天上午10時許，抵達凹子底站時列車門開啟，但外側的月台門仍處於關閉狀態，乘客按下緊急對講機求援。圖／讀者提供

高雄捷運

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