爭睹魷魚遊戲英熙娃娃公廁擠爆 高流增設流動廁所
「魷魚遊戲2」台灣宣傳活動昨晚高雄登場，巨型「英熙娃娃」海上現身，吸引數萬人朝聖，但因無流動廁所，公廁前出現人潮擠爆窘境。高雄流行音樂中心表示，已聯繫廠商增設流動廁所。
韓國影集「魷魚遊戲」第2季強勢回歸，12月26日將上線，Netflix展開在台灣最「大」型宣傳活動，昨天除了點亮「英熙娃娃」，還有無人機及萬人粉紅派對，吸引數萬人朝聖，一度造成周邊交通水洩不通，因無流動廁所，不少民眾在網路上抱怨公廁前人潮擠爆。
網友發文表示，現場人超多，卻沒有流動廁所，公廁不論男女廁都大排長龍。有網友貼文提醒「記得上完廁所再來。」還有人酸「上廁所也是一種遊戲考驗。」
對此，高雄流行音樂中心今天回應表示，因應魷魚遊戲活動反應熱烈，人潮超出主辦單位預期，高流立即於珊瑚礁區開放室內廁所供民眾使用，並同步聯繫廠商於現場增設流動廁所，預計今天下午運抵布設後，提供民眾使用。
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