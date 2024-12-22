月台門開啟疑卡住 高捷公司：手動開門感覺延遲
高雄捷運一輛列車今天上午在到站停靠時，僅開啟內側車門，外側的月台門疑似一度卡住，無同步開啟。對此，高雄捷運公司表示，是因手動開啟車門跟月台門，車上旅客會感覺延遲較久。
有民眾在網路上抱怨，高雄捷運一輛列車今天上午在到站停靠時，疑似發生外側的月台門未與內側車門同步開啟情形，導致旅客無法下車，還有人按了緊急服務鈴沒有回應。
高雄捷運公司解釋，今天上午一輛列車因行駛中頓挫感較重，因此由自動駕駛改為手動駕駛，部分車站在停站過程中，停車位置與標準停車位置略有差異，但仍在允許開門範圍內。
高捷公司表示，司機員停站後需依照標準作業程序回報行控中心，確認誤差範圍在安全範圍內後，再手動開啟車門跟月台門，因此車上旅客會感覺延遲比較久。緊急對講機的部分，應是司機員正好在接其他旅客的對講機及與行控中心對話。
高捷公司強調，旅客在車上安全無虞，各車站都有完成開門程序讓民眾上下車，惟造成旅客疑慮與不便，高捷公司仍深感抱歉。後續該列車行駛至端點站後，已經換車回廠檢修。
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