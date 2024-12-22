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【即時短評】砸錢改造卻缺配套 前鎮船員會館變燙手山芋？

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
外籍漁工認為前鎮漁港船員會館設置淋浴區、祈禱區，能有效改善漁工靠岸時的生活品質。記者王勇超／攝影
外籍漁工認為前鎮漁港船員會館設置淋浴區、祈禱區，能有效改善漁工靠岸時的生活品質。記者王勇超／攝影

高雄前鎮漁港設籍的遠洋漁船有430多艘，每年有將近1萬人次的外籍漁工進港上岸，漁業署為了改善外籍漁工靠岸的居住環境，砸了近5億元打造嶄新的船員會館，其中旅館區因缺乏周全配套，至今已閒置半年無法營運，不僅沒有住宿的收入，還要花錢請人維持清潔，形同另類蚊子館，也讓漁業界抨擊漁業署「亂花預算」。

前鎮漁港船員會館由漁業署花費將近5億元興建，2023年招商3度流標後，由高雄區漁會出面承租營運，內部裝修完成後在今年5月啟用，1樓的餐飲共食區，2樓的淋浴間、祈禱室、遊戲區、海員漁民服務中心，開放使用後獲得外籍漁工好評，但3樓與4樓旅館區卻至今未開張。

漁業署在前鎮漁港船員會館規劃出64個房間的旅館區，原本是想讓外籍漁工靠岸時可以多個住宿地點，或者讓漁工的家屬前來探親時能就近住宿，但卻沒有考慮到船員會館交通抵達不易且周圍沒有觀光設施，獲利難度高，等到建設完成後，3度招標都流標，才趕緊請在地的高雄區漁會擔任救火隊，緊急承接經營。

已有百年歷史的高雄區漁會，為了力挺中央而接下船員會館，卻在接手後發現，經營旅宿業需要成立公司，甚至一度找上小港區漁會商談合作，但最後仍因公司成立問題，加上區漁會本身沒有旅館經營人才，最後經理事會通過且建議把船員會館的旅館部分交回漁業署。

漁業界人士認為，高雄區漁會請漁業署重新接手船員會館的旅館部分，真正的原因應該是評估經營不容易，而這也是漁業署去年3度招標都失利的原因；漁業署之後要找廠商來經營，恐怕難度更高。

前鎮漁港船員會館要設置旅館時，漁業署沒有考慮到後續的經營問題，只想趕快向民眾展現爭取預算的成果，硬體蓋好後就趕緊宣傳，甚至找來前行政院長「開箱」參觀，導致民眾誤認為目前船員會館的旅館已經營業，孰不知已成漁業署手上的燙手山芋。

前鎮漁港 外籍漁工 漁業署

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