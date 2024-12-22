前鎮漁港船員會館淋浴間讓漁工稱讚 漁業界憂旅館無人住

前鎮漁港斥資80億元改造，其中耗費近5億元興建的船員會館，被前副總統陳建仁形容是五星級會館，1樓今年6月由順益鮪魚、統一超商進駐，2樓免費淋浴間及撞球間開放外籍漁工使用，但3、4樓旅館遲無法開張，與原先的營運期許，存有落差。漁業界人士擔心，若將來無人入住，船員會館的旅館恐成蚊子館。

高雄前鎮漁港船員會館1樓及2樓在今年5月過後陸續開放使用，1樓除了超商及餐廳之外，公共空間也會用作漁工集體健檢或義剪場所。外籍漁工異口同聲表示，常來使用2樓的淋浴間及祈禱室，對於3、4樓的旅館區感到好奇，有入住意願，但沒聽說何時能開放。船員會館的保全透露，旅館區尚未開放，每天仍有清潔人員來打掃，保持整潔。

記者12月中旬前往前鎮漁港船員會館，直集數十名外籍漁工聚集在會館門口的空地聊天，漁工們隨後在台籍工作人員的指引下，排隊走進船員會館，在1樓列隊等候接受健康檢查。高雄區漁會人員透露，船員會館的1樓空間除可讓漁工辦理集體健檢，也會舉辦義剪或義診活動。

高雄前鎮漁港是台灣三大遠洋漁業基地港之一，每年有將近1萬人次的外籍船員上岸，以往漁港設備不足，船員只能到貨櫃改裝成的簡易浴室洗澡，甚至會因人數過多，只能露天克難淋浴。

漁會人員說，今年船員會館啟用，會館2樓的免費淋浴間，成為外籍漁工的最愛。一名菲律賓籍漁工說，淋浴間設備新、環境乾淨，冬天有熱水可洗澡，相當舒服。

另名印尼籍漁工說，船員會館2樓的遊戲區有撞球檯等設施，傍晚休息時間會跟夥伴們來這裡玩撞球；也愛到2樓的祈禱室祈禱，對於3、4樓的旅館區何時開放，很多漁工都相當期待。

一名不願具名的遠洋漁業公司老闆說，船員會館的旅館即使設備好，但若沒人來住，還是會成為蚊子館；即使房價再低，願意自己花錢住宿的漁工也有限，若房費由船公司負擔，旅館的房間數量不可能容納每次返港時數千名漁工，若讓部分漁工住旅館、部分漁工住船上，不公平恐成爭端導火線。