前鎮漁港船員會館旅館遲未開幕 漁業署重新接手成燙手山竽

斥資近5億元打造的高雄前鎮漁港船員會館，漁業署招商3次乏人問津，委由高雄區漁會接手營運，今年5月開幕後，3至4樓的旅館部至今仍無法營運。區漁會說，礙於公司成立的問題及漁會本身沒有旅館專業人員，已將船員會館的旅館交回漁業署處理。民代痛批，船員會館的旅館淪為蚊子館，浪費公帑。

漁業署表示，船員會館是要以平價、非營利性服務船員，展現台灣支持、落實保障外籍船員權益福利的決心，目前2樓的淋浴間、遊戲區、無線網路都是免費，也受到外籍漁船員好評，3、4樓旅館部分，漁業署將在與高雄區漁會結算租金後，最快在明年初重新招標廠商進駐經營，目前正在探詢廠商意願。

前鎮漁港從1968年開港啟用後，超過50年未曾對漁港設施整建，行政院前院長蘇貞昌2019年10月視察前鎮漁港後，指示推動「前鎮漁港建設專案中長程計畫」並核定81億元預算，用來改善漁業碼頭、下水道建設、多功能船員會館等，不料在2023年總統大選前引發藍綠口水戰，漁業界大老甚至為此出面呼籲「建設和政治脫勾」。

前鎮漁港改造工程最終挺過藍綠口水戰，陸續完工。其中耗費將近5億元打造的前鎮漁港船員會館，3度招標都流標，最後由高雄區漁會接手。據了解，漁會內部評估承租1年的租金約需350萬元，評估獲利卻僅約200多萬元，為了照顧漁船員的福利，仍力挺中央，一肩扛起承租營運重責

行政院前院長陳建仁5月10日到場視察，他走訪當時已開放讓船員使用的2樓海員漁民服務中心、遊戲區、宗教祈禱室、淋浴間，並進入尚未正式開放的3樓、4樓旅館區參觀。陳建仁說，船員會館可讓船員住宿、盥洗、祈禱、運動，「堪稱五星級會館」。

前鎮漁港船員會館1樓今年6月由順益鮪魚、統一超商進駐後，外界相當關心船員會館3、4樓的旅館區何時營運。當時高雄區漁會對外表示，漁會若要經營旅館，須遵照「旅館業管理規則」，另行成立公司領取登記證後才能營業，最快可能在2024年8月，但時程無法確定，不料至今船員會館的旅館區仍未對外營業。

高雄區漁會說，原本要成立公司來經營船員會館的旅館，過程中發現依照漁會法及漁會出資或投資審核辦法，須由2個以上的漁會才能出資成立股份公司，加上旅館需要櫃台、房務等種種專業人才，區漁會本身並無專業旅館人才，因此在今年10月經高雄區漁會理事會通過，建議將船員會館3、4樓部分回歸漁業署處理。

市議員陳麗娜說，船員會館的興建是為了提供外籍船員更好的服務，中央政府興建前沒有考慮到後續旅館經營的部分，只知道撒錢蓋硬體，導致開幕至今旅館仍無法營業，形同蚊子館，浪費公帑。