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農產品加值！屏東縣高樹農會推出芋頭鴨肉粥即食超方便

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣高樹鄉是水源保護區，高樹鄉農會近期推出農產加值新品，「芋頭鴨肉粥」罐頭包裝，打開罐頭即可享用高樹農產的美味。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉是水源保護區，高樹鄉農會近期推出農產加值新品，「芋頭鴨肉粥」罐頭包裝，打開罐頭即可享用高樹農產的美味。記者劉星君／攝影

屏東縣高樹鄉是水源保護區，幅員遼闊，芋頭種植面積屏東縣是全台最多約500多公頃，高樹鄉就包括400多公頃，也是稻米產區，高樹鄉農會近期推出農產加值新品，「芋頭鴨肉粥」罐頭包裝，打開罐頭即可享用高樹農產的美味。

高樹鄉農會總幹事洪銘聰說，芋頭鴨肉粥，用高樹種植芋頭、高樹147米品嘗有芋香味，搭配燻鴨肉，鴨肉都是去骨，打開罐頭即可享用，或隔水加熱，打開後微波加熱都相當方便，也很適合露營方便攜帶。

洪銘聰說，高樹鄉水源乾淨，土壤微酸，生產的芋頭香Q美味，有別於許多農產加工品以次級品做加工。高樹鄉農會推出芋頭加工品，嚴選優質芋頭加工，都有生產履歷，也可解決農產品不耐放，透過加工穩定市場價格，創造農產價值。

高樹鄉農會推出芋頭鴨肉粥，有芋頭、燻鴨肉，搭配高樹鄉芋香米，還有放薑汁提味，比例調配好，請加工廠製作，未來也朝推出寶寶粥系列，小孩、老人都很適合食用。

另外除了芋頭鴨肉粥，高樹農會推出芋泥罐頭和芋頭香酥脆片，可當零食或是搭配其他食材。洪銘聰說，芋泥罐頭可以放在吐司裡面吃，也有製作蜜芋頭，像煮湯圓或吃冰時都可以加入。

高樹農會表示，芋頭加工產品除會在農會超市上架，未來也會透過更多農會訂購系統，行銷高樹芋頭產品。

屏東縣高樹鄉是水源保護區，高樹鄉農會近期推出農產加值新品，「芋頭鴨肉粥」罐頭包裝，打開罐頭即可享用高樹農產的美味。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉是水源保護區，高樹鄉農會近期推出農產加值新品，「芋頭鴨肉粥」罐頭包裝，打開罐頭即可享用高樹農產的美味。記者劉星君／攝影

屏東縣 芋頭 農會

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