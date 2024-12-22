高雄中央公園耶誕市集人潮破10萬 日本美食只到今晚
「2024第二屆高雄聖誕生活節」12月20日起至23日舉辦4天，今年除在中央公園周遭營造燦爛光環境，更邀請日本知名市集品牌B-1 Grand Prix美食大賽攤位來台展售，另安排25組音樂卡司演出。經發局指出，單日人潮不斷創新高，開幕第一天人潮8萬人，昨晚第二天更達10萬人次參與，日本美食只到今晚，要把握時機。
「B-1 Grand Prix」集結日本14市地方美食，市長陳其邁逛市集，親自品嘗富士宮市的富士宮炒麵、久慈市傳統料理核桃糰子湯等美食，豎起大拇指說好吃。
經發局長廖泰翔提醒，日本美食市集第一天開賣3小時，就有攤位陸續開啟緊急備料，受歡迎程度超乎預期，今天是市集最後一天，營業時間為中午12點至晚上6點，許多攤位食材特別自日本空運而來，備量有限。
聖誕生活節將持續到12月23日，今晚公園舞台將有藝人魏如萱、芒果醬MangoJump、Andr、LINION、淺堤Shallow Levée帶來表演，玉竹舞台則是安排老貓偵探社、宋德鶴Song of Crane、吳獻Osean、廖文強等超強卡司，歡迎市民來中央公園共度浪漫耶誕節。
此外，耶誕市集集結高雄商圈夜市及青年輔導等200多攤攤位，經發局更加碼推出「高雄冬日商圈券50元」，若在中央公園耶誕市集或30個商圈合作店家，透過一卡通iPASS MONEY APP刷TWQR立牌消費滿200元，即可獲得商圈券。
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