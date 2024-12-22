12強賽5球星現身高雄 千人歡呼

世界棒球12強賽中華隊奪冠，李凱威等5名球星昨天受邀到高雄衛武營國家藝術中心辦見面會，分享參賽心路歷程，近千球迷歡呼吶喊。嘉義市國際管樂節則在中央噴水圓環封街遊行，表演「台灣尚勇」、「Team Taiwan」應援曲，回顧榮耀時刻，現場熱血沸騰。

高市運動發展局昨邀市籍選手李凱威、張政禹；高雄出身的陳晨威、黃子鵬與台鋼雄鷹棒球隊投手陳柏清和球迷見面，吸引不少學校球隊到場一睹偶像丰采；5名選手由高雄騎警隊引領進場，現場近千名球迷及棒球小球員們高呼Team Taiwan，有幼童上台喊說「未來也想要打棒球」。

李凱威在世界12強賽守備二壘無失誤，台鋼雄鷹左投陳柏清今年首度入選台灣12強代表隊。陳晨威與韓國首戰擊出滿貫全壘打，是生涯第一支滿貫砲。黃子鵬對戰多明尼加當先發投手，6局無安打、無失分，送出4次三振，展現壓制力，張政禹最後3場賽事以先發三壘手出場，這次表現給自己9.8分。

2024嘉義市國際管樂節踩街嘉年華昨在中央噴水池圓環盛大登場，欣逢中華棒球隊奪世界冠軍，特別演奏台灣尚勇、Team Taiwan，市長黃敏惠扮應援隊長，前副總統蕭萬長夫妻、總統府資政張博雅等各界代表參與，現場High翻。

開幕式由法國朗塞爾市立管樂團與台灣知名小號演奏家葉樹涵教授合作吹奏巴黎奧運開幕曲「愛的頌歌」開場，振奮人心，接續富邦悍將應援團長與啦啦隊驚喜現身，為49支踩街團隊熱血應援，首次參與國際管樂節的日本濱松修高等學校吹奏樂部學生說，看到滿場民眾，感受到嘉義市民熱情。