結合花卉 台南新化大目降好農市開幕

因應消費趨勢，台南市新化區農會超市重新打造現代化「大目降好農市」，不只販售特色農特產、加工食品，也提供地方創生商品展售平台，昨天開幕結合花卉行銷展售，市長黃偉哲支持在地農業發展。

「大目降好農市」開幕與市府舉辦花卉暨農特產品展售，搭配多項優惠還有農漁產試吃，熱鬧滾滾。市長黃偉哲及立委陳亭妃、林俊憲、議員陳碧玉、李偉智、余柷青站台，邀大家來吃喝逛買拉抬買氣。

新化區農會總幹事林侑融說，全新場域融合地方獨特歷史人文特色，以紅磚與石紋為主設計風格，展現濃厚歷史文藝之美，打造兼具美感與實用購物環境。

農業局指出，台南是重要農漁產地，花卉產業扮關鍵角色，開幕邀請10家花卉產銷班、花卉及花藝業者現場展售。現場除台南產量最大蘭花和火鶴花，還有白河特色作物香水蓮花，各式綠植盆栽，更有花藝DIY體驗，花藝老師教導民眾利用各式花材和巧思，為家裡增添綠意美感。

農業局說，農會超市匯聚全國各地農漁會優質產品，包括特色農產、加工食品，面販售在地青農優質蔬果，讓消費者能購得健康安全農產品，支持在地農業發展、帶動地方創生，意義非凡。

黃偉哲感謝新化區農會照顧農民，推廣在地鮮果及農產加工品。「大目降好農市」將地方文化與現代農業緊密結合。