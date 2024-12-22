高市府擬拆雄中圍牆 校方搶救

新高雄車站主體工程將完工，市府為營造周邊地域通透性，有意拆除高雄中學兩側及後方圍牆，引發師生反彈，指紅磚意象不見，形同文化和記憶被迫消失，校方擬參考日本大學圍牆設計，既具穿透感又保留紅磚，送教育局審核中，全案盼有轉圜。

高市府去年2、3月邀雄中協調，計畫拆除鐵道三街、自立路、建國路46巷3面圍牆，建國路大門的磚牆則原封不動，呼應新高雄車站，讓校園有通透感，校方辦多場公聽會，但師生反對。學生認為，學校鄰近火車站，周邊常有街友出沒，對面巷子出入分子複雜，少掉圍牆有安全疑慮。一名老師說，紅磚牆是雄中符號和象徵，沒了紅牆，傳統文化等於消失；也有學生說，拆掉紅牆，以前偷爬圍牆記憶沒了，「感覺不是我們的學校」。

高雄中學擬參考日本東京大學、京都大學，以欄杆搭配矮磚牆改造3面圍牆，既保留紅磚牆意象，兼具通透感。校長莊福泰說，具有歷史的校門紅磚牆不會拆，學校兩側紅磚牆是後來建造，但對雄中人也深具意義，會持續溝通協調，盡力保留。教育局表示，校方若決定採欄杆配磚牆方案，須編列改建經費再將計畫送審。

雄中說明，高雄車站將完工，市府為讓周遭景觀更美化和諧，考量學校北側圍牆、鐵道街景觀及西側自立路圍牆型式不一，希望與城市景觀具一致性，並讓校園景觀具通透性，供市民共享。

高科大文化創意產業系教授翟治平認為，市府應思考把雄中紅磚牆意象，納入整體城市規畫中，在雄中傳統和城市設計找到平衡。樹德科大建築與室內設計研究所副教授宋鴻麒說，從都市環境友善角度看，拆圍牆已是世界趨勢，都市愈通透愈安全，但考量雄中紅磚牆承載傳統和記憶，可採部分保存、部分改成通透，鐵欄杆也可模擬成紅磚形式。

宋鴻麒說，新車站完工後，雄中成為重要地標，持開放心態讓百年雄中和都市環境融合一起，能增加雄中榮耀感，讓市民更接近。