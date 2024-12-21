震撼彈！冬至吃頭 前金湖鎮代表陳向鑫宣布將參選鎮長

冬至祭祖向來是金門重要的傳統節日，也是宗族凝聚情感的重要時刻，前金湖鎮民代表陳向鑫今天參加成功陳氏宗親會的祭祖活動，晚間在「吃頭」餐會上，宣布投入2026年金湖鎮長選舉，理事長陳水義還特別準備「好彩頭」預祝陳向鑫高票當選，現場掌聲與「凍蒜」聲不斷，氣氛熱烈。

金門縣成功陳氏宗親會今日下午14點在陳坑的南方祠堂舉行祭祖大典，與祭者及禮生都身著傳統祭祖禮服，依循古禮，進行獻酒、獻饌、獻金帛等儀式，典禮莊嚴隆重而肅穆，晚間在宗祠舉行「吃頭」聯誼餐會，出身成功的陳向鑫在餐會上向族親宣布將參選金湖鎮長，爭取為族親與金湖鎮鄉親服務的機會。

陳水義與多位宗族大老特別準備「好彩頭」預祝陳向鑫參選順利、高票當選，旅居台南、專程返金祭祖的陳向辰、陳俊良兄弟還備上紅包，送上誠摯的祝福，現場掌聲與「凍蒜」聲不斷。陳向鑫表示，他期望多年的地方服務經驗，能為族親與金湖鎮的鄉親謀求更好的未來。

陳向鑫曾當選3屆鎮民代表，對金湖鎮的基層需求瞭如指掌，之後陸續擔任前縣長楊鎮浯、議員洪成發與現任立委陳玉珍的幕僚，熟悉金門整體發展方向。他指出，金湖鎮作為金門的重要樞紐，未來應加強發展旅遊與地方特色經濟，為鄉親創造更多就業與財源。

針對鎮長選舉，陳向鑫初步提出多項政見，包括推動「海上藍色公路」遊程，吸引更多觀光客；盤點軍事據點及公共產業委外經營，創造自主財源；並籌設食品加工廠，協助社區小漁小農的手工產品與食品認證，擴大市場銷售。他以「人進來、貨出去，金湖發大財」作為競選口號，展現他對金湖鎮經濟振興的企圖心。

金湖鎮向來是金門陳氏宗親的大本營，陳向鑫長期在國民黨義務服務，並在金門大學擔任兼任講師多年，具有廣泛的地方支持與學術背景，若能搭配同黨縣長候選人陳玉珍一同參選，可望發揮共伴效應，外界普遍認為，陳向鑫的參選不僅能為金湖鎮注入新活力，更有助於金門的整體發展，選情頗被看好。