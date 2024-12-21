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屏東餃子王40組好手參賽 年貨大街將分勝負

中央社／ 屏東縣21日電

屏東縣政府辦理「屏東餃子王」比賽，初賽今天於縣民公園登場，共40組好手參賽。評審從中選出10組好手，1月18日將在勝利星村年貨大街分出勝負。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，冬至不只吃湯圓，象徵元寶的餃子也是吉祥開運節氣食物，縣府舉辦別開生面「屏東餃子王」比賽，吸引全台各地40多組包餃子好手報名參賽，不少婆婆媽媽準備拿手餡料大展身手，參賽者使出渾身解數、場面熱鬧。

文化處表示，勝利星村年貨大街將於2025年1月18及19日登場，除了以各式年貨乾貨與創意商品打造年貨一條街，也舉辦「屏東餃子王」包水餃比賽，比拼民眾手藝。

今天率先登場的初賽，有人單槍匹馬、也有夫妻、親子或同學組隊報名，還有來自台北的參賽者，不管是祖傳三代水餃或創意私房水餃，最後由專業評審團依餡料、外觀等評選出10組決賽隊伍。

比賽需於20分鐘內完成10顆水餃，文化處指出，參賽者個個有備而來，高雄三民家商餐飲科學生以薑黃及竹炭粉特製水餃皮；也有人將水餃加上蝦子等擺盤，視覺與味覺兼備，一旁觀賽民眾直呼「看了好想吃」。

最終進決賽10組好手，將在年貨市集活動中再度一決高下，接受百名國民老饕、5名評審，以及屏東在地店家試吃票選決定前3強，爭奪總獎金新台幣10萬元。

文化處提及，除了餃子王爭奪戰，也邀請10家屏東在地店家參加紅白爭霸戰，為市集活動增添更多精彩看點。年貨大街將有超過60家特色攤位，攤商推出年貨訂購服務，民眾可現場取貨或選擇宅配。

現場也舉辦「創意春聯揮毫活動」，將有3名書法老師為民眾送上滿載祝福專屬春聯，更多活動資訊可關注勝利星村粉絲專頁及文化處官網。

屏東縣政府 年貨大街 水餃

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