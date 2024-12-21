金門家扶聖誕趴 世華工商姐妹準備禮物包送暖弱勢童

再過兩天就是聖誕節，金門家扶中心為讓扶助兒童感受到聖誕佳節的溫暖與歡樂，今天特別舉辦聖誕趴活動，吸引了許多兒童參與，活動包含製作薑餅屋、火鍋聚餐等趣味項目，並邀請世華工商婦女企管協會金門分會會長洪秀暖與會員也擔任「聖誕老婆婆」，為每位孩子送上一份精心準備的禮物包，讓每個孩子都超開心。

頭戴著溫馨聖誕髮飾的洪秀暖表示，世華工商婦女企管協會金門分會自2022年成立以來，持續推動公益行動，關心地方弱勢族群，今年聖誕節，協會成員再度來到家扶中心，親手將禮物送到孩子們手中，看到孩子們拆禮物時的欣喜表情，讓會姐們都感覺很溫暖；洪秀暖強調，協會未來將持續關注弱勢兒童，透過不同形式的活動為孩子們帶來快樂，營造更和諧的社會氛圍。

金門家扶中心扶幼主委楊肅謙表示，世華工商婦女企管協會的持續參與為家扶中心注入了更多溫暖與力量，今年，協會除了關注兒童才藝培育，協助實現學習夢想，還派出義工到課輔班教授插花藝術，並在歲末冬暖園遊會中義賣募款。這些行動不僅讓孩子們感受到支持，也讓這個寒冬變得格外溫馨。她也頒發感謝狀，肯定該協會長期以來對扶助兒童的支持與關懷。

此次聖誕趴活動由社工帶領兒童製作薑餅屋，在講解與指導下，孩子們一步步完成創作，過程中，糖霜的甜香常吸引孩子們忍不住偷吃，現場充滿了笑聲與童趣，會後每位兒童都帶著自己的作品與禮物滿載而歸。