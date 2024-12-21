影／高雄知名麵包店草莓蛋糕發霉 衛生局稽查了

不少消費者買蛋糕都喜歡買連鎖大品牌，品質有保障，一名網友向高雄在地知名連鎖麵包店訂購草莓蛋糕，沒想到一切開草莓發霉腐爛，直呼「幸好沒吃下肚」；衛生局今稽查門市，未發現發霉草莓；業者回應，經查為洗果時沒有挑出，誤植入蛋糕，對此深感抱歉，之後將加強員工訓練，避免類似事件發生。

有高雄網友在爆料公社發文，到在地知名連鎖麵包店購買一個約5吋草莓蛋糕，鮮紅草莓搭配雪白奶油花，蛋糕看來可口美味，正準備切開與家人分食，一切開草莓內層腐爛發霉，草莓變草「霉」。

網友說「如果沒有家人分食草莓的環節根本不會發現裡面的水果是發霉的，幸好沒有吃下肚」，底下網友紛紛留言求店名，就怕踩雷。

衛生局今接獲民眾反映，隨即派員前往該門市查察，業者接獲消費者反應已向總公司回報，現場無同款蛋糕，現場檢視巧克力蛋糕上草莓無發霉情形並抽驗不同草莓蛋糕產品檢驗黴菌，檢驗結果依法辦理，基於源頭管理並前往工廠查察中。

另依食品良好衛生規範準則查察, 冷凍溫度未達-18度及未建立溫度記錄表、垃圾桶未覆蓋、未張貼洗手掛圖等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲業者應依食品良好衛生規範準則加強作業場所、設施設備及從業人員與食材衛生管理，以維護消費者食的安全。