金門人行道被瓦斯桶擋道影響公安 消防局要處罰

金門縣議員蔡其雍在本次縣議會定期會總質詢中，聚焦於道路障礙問題，特別針對建築物或路邊堆放瓦斯桶、廚餘桶、垃圾桶，以及機車占用人行道等現象，對警察局、消防局與環保局進行質詢；金門縣消防局今天表示，消防局全面督促檢視五鄉鎮的道路障礙，實地稽查、宣導，並對不改善者依法取締，落實清除障礙。

蔡其雍表示，目前金門多處人行道經常被瓦斯桶、垃圾桶、機車等物品占據，讓行人被迫與車輛爭道，存在極大的安全隱患，他也提及，今年9月全台共發生3起瓦斯氣爆事故，彰化縣2件、高雄市1件，多因瓦斯桶放置不當、自行更換時未牢固接管、或未確實關閉導致瓦斯外洩，引發火災；他認為這些問題不僅是個人疏失，更顯示公共空間管理的重要性。

蔡其雍呼籲各單位必須展開全面檢視，實地稽查五鄉鎮的道路障礙，同時強化宣導，對於拒不改善的行為依法取締，以確保公共安全。他建議相關單位在清除障礙的過程中應採取「先輔導、後執法」的方式，與當地店家和攤販合作，減少衝突。

針對瓦斯桶管理與使用安全問題，金門縣消防局長呂英華表示，已依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準」，加強轄區內街道及營業場所的稽查，包括瓦斯桶放置數量、逾期鋼瓶情況等，並依法裁罰違規行為。