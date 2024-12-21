金門長青會冬至手作湯圓 分送獨老傳遞愛心

冬至是中華文化中重要的節氣，也是金門傳統的年度盛事，除了家族進行隆重的祭祖儀式，湯圓更是不可或缺的節令美食。金門縣長青會選在冬至前夕，號召會員及志工舉辦搓湯圓活動，透過手工製作傳統湯圓，讓長輩們感受節日氣氛，同時增進會員間的感情聯繫。

活動在長青會理事長許淑慧與榮譽理事長李永金的帶領下，有約50多位理監事與志工們齊聚一堂，大家一起搓出一粒粒圓滾滾的湯圓，一邊閒話家常，場面溫馨有愛，完成後，大家品嘗用薑汁煮成的湯圓，暖呼呼的甜湯驅散冬日的寒意，傳遞冬至的團圓意義。

許淑慧表示，近年來，長青會的會員人數不斷增加，目前已經有260位長輩加入，今年湯圓製作特別選用傳統手工方式，從採購糯米到將米碾為米漿再到脫乾成粿粹，每一步都是純手工，確保湯圓口感軟糯有嚼勁。此外，考量到湯圓放置過久可能塌扁，協會今年創新地將糯米糰分裝後分送給社區獨居老人及志工們，讓他們自行搓製，隨時享用新鮮湯圓。

許淑慧與李永金也特別感謝縣府補助，她說，今年縣府經費補助長青會購置了專業的揉麵機器，未來在製作各式麵食，如紅龜粿、發糕、饅頭等食材時，將更為省時省力，也方便製作各種老人家喜愛的麵食。