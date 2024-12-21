快訊

冬至冷吱吱！大陸冷氣團來襲 4縣市低溫特報下探10度以下

2024「最失敗科技」出爐！麻省理工評選8大事件 其中1件牽扯台灣

中職／朱育賢FA補償樂天選呂詠臻 沈鈺傑：他還能更好

聽新聞
0:00 / 0:00

金門長青會冬至手作湯圓 分送獨老傳遞愛心

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長青會選在冬至前夕，號召會員及志工舉辦搓湯圓活動，大家開心秀出湯圓成品。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會選在冬至前夕，號召會員及志工舉辦搓湯圓活動，大家開心秀出湯圓成品。記者蔡家蓁／攝影

冬至是中華文化中重要的節氣，也是金門傳統的年度盛事，除了家族進行隆重的祭祖儀式，湯圓更是不可或缺的節令美食。金門縣長青會選在冬至前夕，號召會員及志工舉辦搓湯圓活動，透過手工製作傳統湯圓，讓長輩們感受節日氣氛，同時增進會員間的感情聯繫。

活動在長青會理事長許淑慧與榮譽理事長李永金的帶領下，有約50多位理監事與志工們齊聚一堂，大家一起搓出一粒粒圓滾滾的湯圓，一邊閒話家常，場面溫馨有愛，完成後，大家品嘗用薑汁煮成的湯圓，暖呼呼的甜湯驅散冬日的寒意，傳遞冬至的團圓意義。

許淑慧表示，近年來，長青會的會員人數不斷增加，目前已經有260位長輩加入，今年湯圓製作特別選用傳統手工方式，從採購糯米到將米碾為米漿再到脫乾成粿粹，每一步都是純手工，確保湯圓口感軟糯有嚼勁。此外，考量到湯圓放置過久可能塌扁，協會今年創新地將糯米糰分裝後分送給社區獨居老人及志工們，讓他們自行搓製，隨時享用新鮮湯圓。

許淑慧與李永金也特別感謝縣府補助，她說，今年縣府經費補助長青會購置了專業的揉麵機器，未來在製作各式麵食，如紅龜粿、發糕、饅頭等食材時，將更為省時省力，也方便製作各種老人家喜愛的麵食。

據了解，金門長青會一直以服務長輩為宗旨，面對高齡化社會的挑戰，積極營造能促進健康與交流的環境，平時，協會除了提供長輩共餐，還開辦各類延緩失能課程，幫助長輩保持身心健康。

金門縣長青會選在冬至前夕，號召會員及志工舉辦搓湯圓活動，大家一起手作湯圓，分送獨老做愛心。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會選在冬至前夕，號召會員及志工舉辦搓湯圓活動，大家一起手作湯圓，分送獨老做愛心。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會購置了專業的揉麵機器，未來在製作各式麵食，如紅龜粿、發糕、饅頭等食材時，將更為省時省力，圖為榮譽理事長李永金帶領大家研究新機器。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會購置了專業的揉麵機器，未來在製作各式麵食，如紅龜粿、發糕、饅頭等食材時，將更為省時省力，圖為榮譽理事長李永金帶領大家研究新機器。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青選在冬至前夕，號召會員及志工舉辦搓湯圓活動，透過手工製作傳統湯圓，讓長輩們感受節日氣氛，同時增進會員間的感情聯繫。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青選在冬至前夕，號召會員及志工舉辦搓湯圓活動，透過手工製作傳統湯圓，讓長輩們感受節日氣氛，同時增進會員間的感情聯繫。記者蔡家蓁／攝影

湯圓 金門 長輩

延伸閱讀

【2024冬至習俗禁忌大公開】10大轉運招財全攻略！吃湯圓、進補轉運，拜祖先這樣做！

冬至別再煮湯圓！桂冠教1全新吃法：小孩秒嗑光

冬至到！營養師曝「市售湯圓熱量表」 點名4種人吃要特別當心

冬至吃湯圓 嘉義市老眷村風味劉湯圓店生意旺「下月漲價」

相關新聞

影／高雄知名麵包店草莓蛋糕發霉 衛生局稽查了

不少消費者買蛋糕都喜歡買連鎖大品牌，品質有保障，一名網友向高雄在地知名連鎖麵包店訂購草莓蛋糕，沒想到一切開草莓發霉腐爛，...

金門人行道被瓦斯桶擋道影響公安 消防局要處罰

金門縣議員蔡其雍在本次縣議會定期會總質詢中，聚焦於道路障礙問題，特別針對建築物或路邊堆放瓦斯桶、廚餘桶、垃圾桶，以及機車...

金門家扶聖誕趴 世華工商姐妹準備禮物包送暖弱勢童

再過兩天就是聖誕節，金門家扶中心為讓扶助兒童感受到聖誕佳節的溫暖與歡樂，今天特別舉辦聖誕趴活動，吸引了許多兒童參與，活動...

金門長青會冬至手作湯圓 分送獨老傳遞愛心

冬至是中華文化中重要的節氣，也是金門傳統的年度盛事，除了家族進行隆重的祭祖儀式，湯圓更是不可或缺的節令美食。金門縣長青會...

台會計師公會攜手立委陳玉珍 捐白米給金門弱勢家庭

台灣省及台北市會計師公會攜手金門陳玉珍立法委員，今天在金門縣國民黨黨部舉辦「寒冬送暖溫馨捐贈白米活動」，為當地弱勢家庭帶...

拷潭淨水場檢驗 高雄4區將停水10小時「22萬戶受影響」

位在高雄大寮得拷潭淨水場下周四26日因辦理電氣設備檢驗和管線維修三合一工程，周圍地區當天早上9點至晚上7點將停水10小時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。