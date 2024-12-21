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台會計師公會攜手立委陳玉珍 捐白米給金門弱勢家庭

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣省及台北市會計師公會今天跨海到金門辦「寒冬送暖溫馨捐贈白米活動」，立委陳玉珍（左（頒發感謝狀給台北市會計師公會理事長傅文芳。記者蔡家蓁／攝影
台灣省及台北市會計師公會今天跨海到金門辦「寒冬送暖溫馨捐贈白米活動」，立委陳玉珍（左（頒發感謝狀給台北市會計師公會理事長傅文芳。記者蔡家蓁／攝影

台灣省及台北市會計師公會攜手金門陳玉珍立法委員，今天在金門縣國民黨黨部舉辦「寒冬送暖溫馨捐贈白米活動」，為當地弱勢家庭帶來溫暖與關懷，此次會計師公會共捐助3500包白米，他們希望未來能繼續透過類似活動推動社會正能量，讓更多人感受到關懷與溫暖。

台灣省及台北市會計師公會，多年來關懷社會，愛心不落人後，他們認為從事會計師應肩負社會責任，透過實際行動回饋社會，此次捐贈的白米選用符合國際檢驗標準的一等米，不僅美味安全，還象徵著對社會的用心與承諾；公會表示，進入AI科技時代，專業人士更應走出辦公室，與社會建立連結，關懷弱勢族群，才能為社會注入更多正向力量，會有此舉措，是想服務社會並回饋社會。

陳玉珍委員表示，服務選民始終以親力親為為宗旨，不論是透過電話、LINE或直接走訪基層，皆希望能深入了解鄉親需求，確保每份資源送到最需要的地方。她也特別感謝參與活動的會計師公會成員、金門各里里長及廠商的協助，讓活動順利推進。

據了解，整個活動籌備過程中，會計師公會與陳玉珍委員辦公室密切協作，從資金募集到物資分配，每個環節都經過仔細規劃，特別感謝金門地方人士及廠商的鼎力支持，現場白米的致贈，不僅僅是物質的支援，更傳遞了濃濃的人情味，讓寒冬中的金門更加溫暖。

台北市會計師公會理事長傅文芳也說，非常感謝陳玉珍委員對鄉親落實關懷與愛，針對弱勢族群關心與發送到每一位需要之家庭，他也提及陳委員平時服務皆親力親為選民服務都是用line、電話一對一的窗口，委員辦公室同仁也用心的服務精神也是直接走訪基層，隨時協助與關懷。

台灣省及台北市會計師公會今天跨海到金門辦「寒冬送暖溫馨捐贈白米活動」，為金門帶來溫暖。記者蔡家蓁／攝影
台灣省及台北市會計師公會今天跨海到金門辦「寒冬送暖溫馨捐贈白米活動」，為金門帶來溫暖。記者蔡家蓁／攝影
台灣省及台北市會計師公會攜手金門陳玉珍立法委員，今天在金門縣國民黨黨部舉辦「寒冬送暖溫馨捐贈白米活動」，為當地弱勢家庭帶來溫暖與關懷。記者蔡家蓁／攝影
台灣省及台北市會計師公會攜手金門陳玉珍立法委員，今天在金門縣國民黨黨部舉辦「寒冬送暖溫馨捐贈白米活動」，為當地弱勢家庭帶來溫暖與關懷。記者蔡家蓁／攝影
金門籍立委陳玉珍在致詞也感謝台灣省及台北市會計師公會一行，捐贈3500包白米給金門的弱勢族群。記者蔡家蓁／攝影
金門籍立委陳玉珍在致詞也感謝台灣省及台北市會計師公會一行，捐贈3500包白米給金門的弱勢族群。記者蔡家蓁／攝影
台灣省及台北市會計師公會今天跨海到金門辦「寒冬送暖溫馨捐贈白米活動」，立委陳玉珍（左）頒發感謝狀給台灣省會計師公會副理事長蔡家龍。記者蔡家蓁／攝影
台灣省及台北市會計師公會今天跨海到金門辦「寒冬送暖溫馨捐贈白米活動」，立委陳玉珍（左）頒發感謝狀給台灣省會計師公會副理事長蔡家龍。記者蔡家蓁／攝影

會計師 金門 陳玉珍

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