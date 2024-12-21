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「議家團圓」 高市議會歡迎歷屆議員回娘家

中央社／ 高雄21日電

113年「議家團圓」，高雄市議長康裕成今天率議員歡迎歷屆議員回到議會大家庭；她感謝前輩先進每年回娘家話家常、傳承寶貴經驗，為高雄地方自治與城市進步，留下不可抹的歷史印記。

高雄市議會連續14年舉辦的歷屆議員回娘家活動，已成經典、美好的傳統，超過百位、不同任期議員今天再次回議會「團圓」。

高市議會表示，康裕成歡迎前輩們回到議會大家庭，並致上誠摯敬意。今天大家與過去一同為高雄、為城市進步打拼的同事相見歡，讓議會歡笑聲不斷。

活動也特別安排資深議員回到議事廳，重現並拍攝過去質詢畫面，珍貴照片拿在手中、過去回憶湧現，許多議員都說好感動。

康裕成說，議員前輩過去辛勤耕耘的歲月，對高雄民意政治、地方自治帶來深遠影響，也成就每個人的歷史定位。儘管大家來自不同背景與政黨立場，在議事廳內為市民權益與市政發展爭辯，但走出議事廳，大家就是一家人，這份相互尊重的合作精神，是議會珍貴核心價值，也是推動城市進步重要力量。

鼓勵老議員回娘家，今年活動除頒發10位「早鳥獎」之外，還特別頒發「長青一姐獎」給擔任高雄縣議會第10至12屆議員、高齡95歲的蔡李美靈；至於「青春無敵獎」頒給當選時創下全國最年輕的議員鄭安秝。

此外，康裕成還頒發「黃金拍檔獎」給2對「夫妻檔」議員，包括巴樂霏．莎妃．梅子及伊斯坦大‧貝雅夫‧正福，以及戴添貴、洪秀錦等議員，感謝與肯定夫妻攜手同心為高雄打拚。

回娘家 康裕成 議員

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