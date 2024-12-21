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拷潭淨水場檢驗 高雄4區將停水10小時「22萬戶受影響」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
位在高雄大寮得拷潭淨水場下周四26日因辦理電氣設備檢驗和管線維修三合一工程，周圍地區當天早上9 點至晚上7點將停水10小時。記者宋原彰／翻攝
位在高雄大寮得拷潭淨水場下周四26日因辦理電氣設備檢驗和管線維修三合一工程，周圍地區當天早上9 點至晚上7點將停水10小時。記者宋原彰／翻攝

位在高雄大寮得拷潭淨水場下周四26日因辦理電氣設備檢驗和管線維修三合一工程，周圍地區當天早上9點至晚上7點將停水10小時，管線末端高地區將停水15小時，影響範圍除了林園區全區停水，鳳山、大寮、小港皆有多個里停水，鳳山水庫供給之工業區不受影響，總計停水19萬戶、壓降3萬戶，影響22萬戶用水。

水公司第七區管理處表示，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第 10 條規定，每年需辦理停電檢驗，因此拷潭淨水場須停水辦理電檢以提升設備穩定度，另為避免重複停水造成民眾用水不便，藉此同時間進行「新庄橋修漏工程」及「會結原水管修漏工程」管線維修工作，受影響民眾請提前儲水備用。

本次除停水及壓降區域外，其餘地區仍保持正常供水，但水公司提醒，恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會延遲。施工時工地周邊會執行交通管制，提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源。

停水 水公司 高雄市

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