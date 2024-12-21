解決焚化爐飛灰底渣問題？饒慶鈴率鄉鎮長觀摩消弭疑慮

台東縣焚化廠明年1月正式營運，解決全縣垃圾問題，但燃燒產生的底渣和飛灰埋哪裡？卻成為燙手山芋，縣府打算於縣內13座掩埋場選出最終場址，引起地方關心。為消弭疑慮，縣長饒慶鈴連2天率鄉鎮長赴高雄可寧衛集團等相關單位觀摩。她表示，台東不僅精進廢棄物處理設施，也積極尋求將底渣、飛灰資源化的最佳方案。

饒慶鈴提到，垃圾焚化廠重啟並升級為廢棄物能資源中心後，已處理超過14萬公噸垃圾，焚化後產生的底渣與飛灰，也均妥善進行資源化運用或掩埋貯存。然而，提升廢棄物處理效率、底渣與飛灰的處理仍是重要課題，縣府也持續尋求更佳的資源循環方案，朝向淨零永續的目標邁進。

台東垃圾問題過去爭議不斷，但在縣府努力及中央輔導下，讓停擺超過15年的焚化廠，從訴訟仲裁到整修重啟試營運，逐漸發揮效益，預計明年正式營運，真正解決縣內所有垃圾；不過，燃燒產生的底渣和飛灰埋哪裡？規畫尋求13座鄉鎮市垃圾掩埋場來做為飛灰掩埋場址，上月議會定期會中引發議員討論，地方鄉鎮也相當關注。

為消弭各方疑慮，連續2天饒慶鈴率領縣府團隊及各鄉鎮市首長，赴高雄可寧衛集團等相關單位觀摩，讓鄉鎮長深入了解相關廢棄物處理設施、流程等先進技術，同時藉由與集團豐富的經驗交流與分享，期待台東廢棄物處理設施、各鄉鎮市垃圾掩埋場設施及處理機制能持續精進提升。

環保局長郭建成說，目前焚化廠每焚化處理1公噸垃圾，約產生500公斤飛灰穩定化物，廢棄物能資源中心每年約產生4000公噸飛灰穩定化物，在廠內經依法檢測合格後，委託可寧衛集團旗下吉衛股份有限公司，載運至該公司位於高雄岡山的掩埋場妥善掩埋。