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巨型「英熙」娃娃今啟動 網提醒聽到音樂千萬別動…看過的人秒懂

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
工作人員19日在高雄港碼頭進行充氣作業，讓魷魚遊戲影集中的英熙娃娃提早曝光，讓目睹的人又驚又喜。圖／讀者提供
工作人員19日在高雄港碼頭進行充氣作業，讓魷魚遊戲影集中的英熙娃娃提早曝光，讓目睹的人又驚又喜。圖／讀者提供

Netflix韓國原創影集魷魚遊戲第2季12月26日將正式上線，號稱全球最大的「英熙娃娃」同步在高雄港灣展示，充氣2天以來，可愛又恐怖的造型，掀網路高討論度，網友敲碗問，她的頭會動、眼睛有裝機關槍？有網友提醒「聽到音樂千萬別動」，讓看過第1季的人秒懂。

Netflix韓國原創影集魷魚遊戲第1季紅遍全球，影集中令人毛骨悚然的「英熙」娃娃，雖有著純真的臉龐，但被塑造為只要音樂一下、頭一扭、眼睛一眨，就會鎖定要亂動的人，然後用機關槍掃射無法遵守遊戲規則或敗陣下來的參賽者，英熙娃娃是名符其實的殺人工具。

魷魚遊戲第2季在全球城市展開宣傳活動，高雄市和全球同步舉辦「1.2.3. 高雄人」活動，號稱全球最大的巨型英熙娃娃，出現在高雄流行音樂中心珊瑚礁群高雄港灣，今將舉行點燈啟動活動。

英熙娃娃充氣完成後，連續2天吸引不少粉絲前往朝聖，掀起網路高討論度；臉書社團「路上觀察學院」有網友以「我姑媽割雞皮要送給他」（英熙娃娃出現時說的韓文）為題，並附上多角度的巨型英熙娃娃的照片，有超過4000名網友按讚，逾360則網友留言。　

有網友看到照片驚嚇指數100，直說「好恐怖哦」、「金恐怖」、「我一直覺得她好可怕」、「好詭異」、「嚇！好龐大」、「什麼鬼，住對面大樓的應該會很有感覺吧」、「夜間有點恐怖的感覺」。

有網友直指，「英熙娃娃比黃色小鴨還猛」、「很吸睛」、「感覺不管走到哪她都盯著你看」。

有英熙鐵粉敲碗問，「會不會唱歌，然後眼睛有紅外線掃射，這樣才有身歷其境」、「「機關槍架在哪裡」、「這個設計頭會旋轉嗎？眼球有裝攝影機嗎」、「有裝機關槍嗎」、「看到移動的人會ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ嗎」？

還有網友好心提醒，「聽到音樂響起的時候，記得別動」、「不會，因為腳麻，沒人敢動」、「不行啊！時間倒數一到，沒過線的人照被ㄅㄧㄤˋ掉啊」。

巨型英熙娃娃今晚將由高市府啟動點燈儀式，網友一連串拋問，屆時答案將會揭曉。

號稱全球最大的「英熙娃娃」在高雄港灣展示，只剩一顆頭的拍照角度讓網友直呼「好詭異」。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
號稱全球最大的「英熙娃娃」在高雄港灣展示，只剩一顆頭的拍照角度讓網友直呼「好詭異」。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
Netflix韓國原創影集魷魚遊戲中號稱全球最大的「英熙娃娃」同步在高雄港灣展示，可愛又恐怖的造型，掀網路高討論度，有網友提醒「聽到音樂千萬別動」，讓看過第1季的人秒懂。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
Netflix韓國原創影集魷魚遊戲中號稱全球最大的「英熙娃娃」同步在高雄港灣展示，可愛又恐怖的造型，掀網路高討論度，有網友提醒「聽到音樂千萬別動」，讓看過第1季的人秒懂。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
Netflix韓國原創影集魷魚遊戲第2季12月26日將正式上線，號稱全球最大的「英熙娃娃」同步在高雄港灣展示，可愛又恐怖的造型，掀網路高討論度。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
Netflix韓國原創影集魷魚遊戲第2季12月26日將正式上線，號稱全球最大的「英熙娃娃」同步在高雄港灣展示，可愛又恐怖的造型，掀網路高討論度。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
只有半身的大型英熙娃娃，躺在水中，模樣讓人覺得又可愛又恐怖，掀起網路高討論度。本報資料照
只有半身的大型英熙娃娃，躺在水中，模樣讓人覺得又可愛又恐怖，掀起網路高討論度。本報資料照

娃娃 高雄流行音樂中心

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