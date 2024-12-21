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鄉親鄉情／小提琴帶進部落 琴版圖騰有原味

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣城鄉藝文交流協會理事長蔣美花（前排左一）跟隨老師吳淑如（前排左二）學素描，得知吳老師製作小提琴，更將製琴工藝引進部落。記者劉星君／攝影
屏東縣城鄉藝文交流協會理事長蔣美花（前排左一）跟隨老師吳淑如（前排左二）學素描，得知吳老師製作小提琴，更將製琴工藝引進部落。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉小提琴手創館每到周五晚間傳來木頭敲打聲、刨除聲，聚合眾人一起製作小提琴的幕後推手是屏東縣城鄉藝文交流協會理事長蔣美花，4年前她將小提琴製作工藝引進部落。

蔣美花來自傳統領袖家族，從三地門鄉公所退休後隨吳淑如老師學素描，發現老師還會製作小提琴，經她引領投入製琴領域，從三塊木頭雕成小提琴面板、背板，再組合成一把琴，首次拿雕刻刀手還割傷，但覺得過程很療癒，已完成兩把小提琴打算送兩個兒子當傳家寶。

「完成第一把琴時我就決定把小提琴帶到部落」。蔣美花說，她經吳淑如老師找到黃聖彥老師教製琴，再找到三地門藝術家峨格以前的工作室當據點，小提琴手創館進駐三地村後，部落藝術家會在琴板繪製三地門鄉特色或排灣族神話圖騰，製作的小提琴很有「原」味。

蔣美花也申請小提琴精工藝術產業發展計畫，除請老師教製琴，也教部落學童拉小提琴。屏科大木設系研究生溫嘉朋說，最吸引他的木作是始終帶著神祕感的小提琴。14歲國中生冉日戈說，製琴要有耐性，「第一步最難」。

蔣美花說，原住民古謠有些音是一般樂器無法呈現的，小提琴卻能悠揚展現。接下來她要搜集古謠樂譜，成立原住民弦樂團，讓族人拉自己製作的小提琴，高唱部落古謠。

小提琴 屏東縣

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