鳳山體育館吸音差 明年改善

使用近50年的高雄鳳山體育館因天花板吸音設備欠佳，選手、觀眾飽受回音干擾，多次整修皆未改善，市府編列2600萬元加設吸音板，因工程期近100天需封館，恐影響明年3月全國原住民運動會閉幕式，市府將召開專家會議，重新檢討設計。

高市運發局表示，市府將召開專家會議檢討鳳山體育館天花板設計內容，視審查結果決定採用何種材料工法，明年全國原住民族運動會閉幕典禮仍舊會在此地舉行，回音改善工程改在活動後才施作，活動期間回音問題則邀專家研擬對策。

鳳山體育館2013年裝設吸音能力較差的木絲水泥板，造成回音巨大，前年曾有一片吸音板掉落砸損觀眾席，研判是屋頂漏水，板材吸水後重量不堪負荷而掉落，市府去年花326萬餘元全數拆除，預計明年裝設吸音效果更佳的吸音板。運發局指已向體育署爭取1560萬元經費，市府配合1040萬元，工期約100天。

「吸音效果太爛，只有講話者知道自己在說什麼」，議員李雅靜說，許多單位需另租音響設備，空調設備、動線規畫、逃生措施也欠妥，運發局應通盤檢討，不要修修補補。

市議員邱于軒則表示，依市府原本企畫書，工程進度在12月需達3成，但目前尚未發包，已延誤4個月，屆時恐影響全國原住民運動會閉幕，且施工期間其他團體也無法租借場地，要求市府出示相關證明，舉證新板材確實能降低回音，否則徒然浪費公帑。