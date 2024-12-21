聽新聞
0:00 / 0:00

高流燈光秀 1年2300萬被批貴

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻郭韋綺／高雄報導
高雄流行音樂中心因應各種大型節慶，主建築群展示特殊燈光秀，一年電費高達2300萬元。記者劉學聖／攝影
高雄流行音樂中心因應各種大型節慶，主建築群展示特殊燈光秀，一年電費高達2300萬元。記者劉學聖／攝影

高雄流行音樂中心因應各種大型節慶，主建築群平均每月展示1場燈光秀，但議員指1年電費高達2300萬元，文化局明年還編730萬元電力系統保養費，要求檢討燈光秀必要性，節省開支。

文化局長王文翠說明，高流夜間燈光秀已成高市文化指標之一，因建築物眾多、燈具多，電費也高。高流每晚都點亮，特殊節日則有不同燈光效果，過去燈光維護費用是編在整體機電設備維護預算內，考量近年機電維護標案金額提升近5％、人事、物料成本都升高，才單獨編列電力系統保養費。

高流占地11公頃，場域燈具高達3400支，配合演唱會、耶誕節等大型節慶，1年約辦理10至20場特殊燈光秀，常態舉辦大型藝文展演、演唱會加上建築物點燈，每月基本電費約180萬元，去年整年電費近2200萬元。

市議員黃香菽說，每個特殊燈具和轉換顏色相當耗電，造成電費激增，高流點燈應規範一定標準，不然頻繁點燈，1年電費高達2千萬，看到都會嚇一跳。議員陳麗娜認為，高流以法人型態經營，當初希望讓經營者更有彈性、流行音樂蓬勃發展，但市府每年都要補助不少錢，希望文化局要提出法人的營運效益檢討報告。

「這是城市行銷與環保兩難的問題。」樹德科大行銷系教授黃慶源說，目前全球各國都在推行SDGs綠色和永續發展，建議市府在港區發展綠能，自主供應電力，採高效節能燈具和調整燈光秀時間，也可參考國外案例增加綠建築比例，解決電價高昂問題。

文化局表示，高流燈光具備智慧控制和動態展演系統，燈具配合美學設計調整色彩，不需額外增加費用。因考量高流外牆燈具完工至今未進行維護保養，因此明年首度編列電力系統保養費，辦理燈光系統維護、檢查和耗材更新。

文化局 綠建築 議員

延伸閱讀

高雄市民進黨團總召改選2議員同票數 江瑞鴻抽籤勝出

杯葛議事！高雄文化局長涉濫用特別費 藍營議員要求政風調查

巨蕉來襲！高雄哈瑪星鐵道「香蕉派對」農特產、音樂表演等本週末登場！

陳世凱拜會高雄議會僅綠營議員參與 白喬茵轟失望

相關新聞

高流燈光秀 1年2300萬被批貴

高雄流行音樂中心因應各種大型節慶，主建築群平均每月展示1場燈光秀，但議員指1年電費高達2300萬元，文化局明年還編730...

鳳山體育館吸音差 明年改善

使用近50年的高雄鳳山體育館因天花板吸音設備欠佳，選手、觀眾飽受回音干擾，多次整修皆未改善，市府編列2600萬元加設吸音...

鄉親鄉情／小提琴帶進部落 琴版圖騰有原味

屏東縣三地門鄉小提琴手創館每到周五晚間傳來木頭敲打聲、刨除聲，聚合眾人一起製作小提琴的幕後推手是屏東縣城鄉藝文交流協會理...

澎湖縣長陳光復就職2周年 有效減債實現公共債務歸零

澎湖縣長陳光復今舉行就職兩周年施政成果發表會，針對今年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查，澎湖縣在各項指標平均滿意度創下歷年新...

高市圖台漫書展 攜手喜樂時代邀民眾看動畫電影

高雄市立圖書館在城市書展期間推出的「台漫特有種」漫畫書展獲得好評，高市圖攜手喜樂時代影城祭出借10本書兌換電影票活動，喜...

「年輕人敢生縣府幫忙養」 金門縣長陳福海就職兩周年開支票

再過兩天就是縣長就職2周年，金門縣長陳福海今天在開瑄國小舉辦就職周年與「扎根零歲•培育優質下一代」親子共讀活動，陳福海率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。