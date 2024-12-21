高流燈光秀 1年2300萬被批貴

高雄流行音樂中心因應各種大型節慶，主建築群平均每月展示1場燈光秀，但議員指1年電費高達2300萬元，文化局明年還編730萬元電力系統保養費，要求檢討燈光秀必要性，節省開支。

文化局長王文翠說明，高流夜間燈光秀已成高市文化指標之一，因建築物眾多、燈具多，電費也高。高流每晚都點亮，特殊節日則有不同燈光效果，過去燈光維護費用是編在整體機電設備維護預算內，考量近年機電維護標案金額提升近5％、人事、物料成本都升高，才單獨編列電力系統保養費。

高流占地11公頃，場域燈具高達3400支，配合演唱會、耶誕節等大型節慶，1年約辦理10至20場特殊燈光秀，常態舉辦大型藝文展演、演唱會加上建築物點燈，每月基本電費約180萬元，去年整年電費近2200萬元。

市議員黃香菽說，每個特殊燈具和轉換顏色相當耗電，造成電費激增，高流點燈應規範一定標準，不然頻繁點燈，1年電費高達2千萬，看到都會嚇一跳。議員陳麗娜認為，高流以法人型態經營，當初希望讓經營者更有彈性、流行音樂蓬勃發展，但市府每年都要補助不少錢，希望文化局要提出法人的營運效益檢討報告。

「這是城市行銷與環保兩難的問題。」樹德科大行銷系教授黃慶源說，目前全球各國都在推行SDGs綠色和永續發展，建議市府在港區發展綠能，自主供應電力，採高效節能燈具和調整燈光秀時間，也可參考國外案例增加綠建築比例，解決電價高昂問題。

文化局表示，高流燈光具備智慧控制和動態展演系統，燈具配合美學設計調整色彩，不需額外增加費用。因考量高流外牆燈具完工至今未進行維護保養，因此明年首度編列電力系統保養費，辦理燈光系統維護、檢查和耗材更新。