高雄阿蓮天聖宮歲末物資送暖 助弱勢安心度冬
歲末寒冬送愛心！高雄阿蓮天聖宮廟方今天發送民生物資，給阿蓮區低收入戶及弱勢團體，給予弱勢家庭寒冬送暖，阿蓮天聖宮廟方表示，這次準備的民生物資，是與建宮330年的北港朝天宮合作發送，準備大約500盒經「北港媽」與「阿蓮媽」加持的普度品，內容物包含罐頭、餅乾、泡麵、白米等，品類相當豐富，廟方也特別與阿蓮區公所合作，請區公所發放通知單，確保每筆物資都能確實交到有需要的低收戶與弱勢家庭手上。
阿蓮天聖宮董事長徐清榮表示，有感於近年來世界各地烽火不斷，武裝衝突事件頻傳，除了人禍之外，天災更是多不勝數，天聖宮「阿蓮媽」慈悲為懷，見到世人疾苦萬分不捨，秉持著行醫濟世的宗旨，鼓勵各界善心人士能對他們伸出援手，也期盼各界善款能幫助無國界醫生，觸角深入世界各處，拯救更多無辜的苦難者。
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