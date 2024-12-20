快訊

阿伯買高鐵自由座卻佔對號座位子 工作人員處理方式讓他傻眼：直接升級？

過程全被拍！青鳥一度拆護欄衝立院 綠委持油壓剪「破壞公物」慘了

板橋浮洲站傳民眾落軌！搜救人員遍尋不著 台鐵指自行攀爬離開

高雄12/26停水10至15小時 22萬戶受影響

中央社／ 高雄20日電

水公司表示，因高雄拷潭淨水場辦理電氣設備檢驗及管線維修三合一工程，鳳山等區26日用水將受影響，總計停水19萬戶、壓降3萬戶，影響22萬戶用水，請民眾儲水備用。

台水公司今天透過新聞稿指出，依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，每年需辦理停電檢驗。拷潭淨水場須停水辦理電檢以提升設備穩定度，另為避免重複停水造成民眾用水不便，同時間進行「新庄橋修漏工程」及「會結原水管修漏工程」管線維修工作，受影響民眾請提前儲水備用。

根據台水公司資料，預計12月26日上午9時至晚上7時停水10小時，管末高地區自上午9時至隔天凌晨零時停水15小時，總計停水19萬戶、壓降3萬戶，影響22萬戶用水。

此次公告停水區域包括林園區全區，大寮區內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮里。

鳳山區埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠、北門里（鐵路以南）。

小港區桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明（工業用除外）、店鎮（沿海路以東、工業用除外）、二苓（沿海路以東）、大苓（沿海路以東）、坪頂、大坪里（舊部落）。

水壓降低區域包括鳳山區文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠、北門里（鐵路以北）。管末高地區包括林園區林家、中門里；小港區孔宅（旭日街一帶）、高松及松山（松美路一帶）、店鎮里（紹興街及長興街與江山街一帶）。

至於鳳山水庫供給工業區不受影響，包括臨海產業園區、林園產業園區、和發產業園區大發基地不受影響。

停水 水公司

延伸閱讀

竹市慈雲路口14日施工停水10小時 東區3里9569戶受影響

汐止社后頻停水團膳午餐差點做不出來 住戶怨要求改善

新北板橋居民注意 部分地區將停水40小時

桃園管線爆管漏水搶修 中壢平鎮3.4萬戶臨時停水至18時

相關新聞

澎湖縣長陳光復就職2周年 有效減債實現公共債務歸零

澎湖縣長陳光復今舉行就職兩周年施政成果發表會，針對今年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查，澎湖縣在各項指標平均滿意度創下歷年新...

高市圖台漫書展 攜手喜樂時代邀民眾看動畫電影

高雄市立圖書館在城市書展期間推出的「台漫特有種」漫畫書展獲得好評，高市圖攜手喜樂時代影城祭出借10本書兌換電影票活動，喜...

高雄流行音樂中心辦燈光秀「年電費2千3百萬」 民代要求檢討

高雄流行音樂中心近年因應高雄各種大型節慶活動，都會主建築群展示特殊燈光秀，平均每月都有一場燈光秀，例如黃色小鴨展期、聖誕...

高雄鳳山體育館回音嚴重影響觀賽 封館百日加裝屋頂吸音板

使用近50年的鳳山體育館因天花板吸音效果欠佳，運動選手比賽、民眾觀賽常被嚴重回音干擾，無法聽清楚場內聲音，近年屢次修建天...

「年輕人敢生縣府幫忙養」 金門縣長陳福海就職兩周年開支票

再過兩天就是縣長就職2周年，金門縣長陳福海今天在開瑄國小舉辦就職周年與「扎根零歲•培育優質下一代」親子共讀活動，陳福海率...

澎湖國際海上花火節 114年5／5登場

2025年澎湖國際海上花火節，澎湖縣政府今天公布，明年5月5日起至7月29日施放，為期3個月，其中試放場在4月28日，至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。